韓國順天南山質疑裁判提前喊停引風波　龍安主帥有話要說

記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽24日出現比賽時間爭議，韓國順天南山國小在與桃園龍安國小的複賽中以2比5落敗後，質疑裁判提前喊停、比賽未打滿規定的90分鐘；對於韓方的質疑，龍安國小總教練孫新堯受訪時坦言，「這類比賽本來就存在時間上的不完美」，並呼籲未來各級賽事應補足規則避免漏洞，以免爭議反覆上演。

盼取消時間限制但理解現實：場地、人力有限



針對韓方質疑比賽提前喊停，孫新堯表示，他完全理解球隊落後時對時間的敏感度，但也強調台灣少棒賽事確實面臨「場地不足、一天多場比賽」的現實。

他說：「最單純當然是不要有時間限制，但台灣場地有限、資源有限，一天1個場地常常要消化好幾場，比賽勢必得有時間制度。」

這也導致時間限制成為比賽策略的一部分，「領先的球隊相對占優勢，這是現行制度下的自然現象。」

曾因時間制度吃虧：這次只是剛好輪到我們幸運



孫新堯提及，自己帶隊過去其實也多次因比賽時間制度吃虧，但這次時間剛好有利於球隊，才在限制到來前守住領先。

他舉例談到過往的爭議經驗，有一次球隊搶在時間到之前完成攻守交替，「以前有一次就是我叫小朋友快點快點、結果最後就真的守下來了，然後比賽大概剩30秒，我叫我們小朋友趕快跑上去之後，小朋友上去投了之後，計時器就響了，裁判說比賽收掉，可是我們已經在那30秒時間限制趕上去了，照理要另開新局了。」

即便按規則應該開啟新局，但仍遭終止，讓他深刻體會制度的灰色地帶；「所以我理解韓國教練的感受，因為我們也遇過，只能說這種比賽有時候就是運氣。」孫教練說。

呼籲統一標準：不要每年吵相同的事



面對時間制度引起的爭議，孫新堯教練呼籲賽制定應更明確、並適用於所有賽事的標準，「我的看法很簡單，全國統一規範，前一局結束時時間還沒到，就必須另開新局。」

他直言，這次事件也凸顯規則本身存在模糊空間，「這算是規則上的漏洞，帶少棒這麼多年，我知道有時候就是看裁判與技術委員怎麼認定。」

理解韓國隊心情：他們本來就很會運用規則

談到韓國隊在比賽裁定前，教練團示意選手盡早三振出局，以利讓比賽有另開新局可能，孫新堯保持尊重，也點出韓國隊在國際賽上本就以精於規則運用著稱；「韓國球隊很聰明，他們本來就擅長利用規則，我理解他們的心情，但這次就是剛好球賽節奏與時間的安排對我們比較有利。」