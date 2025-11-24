偶像張育成！楊恩宥單場跑出雙響砲　自由連闖兩關首度晉4強

▲台中自由國小首度打進4強。（圖／徐生明棒球發展協會提供）



記者胡冠辰／高雄報導

台中自由國小雖然近半數是5年級，但這次在徐生明國際少棒錦標賽表現令人刮目相看，繼預賽以9比0擊敗強敵台北東園國小後，今（24日）在16強戰以12比2擊敗台南新進國小，8強戰再以7比4力克桃園龍安國小，隊史首度打進4強。



自由開路先鋒楊恩宥對新進單場跑出2支場內全壘打，隨後對龍安完投4局被擊出5安打，失4分責失3分拿下勝投；速度是楊恩宥天生的優勢，在台中和平區大安溪上游有5所國小，每年都會聯合舉辦運動會，他曾贏得100公尺金牌。



楊恩宥預賽對日本武藏府中同樣完投失2分，幫助球隊以8比2贏球；只是生涯第1次擊敗日本，他並沒有特別亢奮，只是淡淡的說：「感覺還好。」

至於比較想贏哪一隊，他直言：「南投新街，」因為之前他曾被新街打得很慘，隊友在一旁補充：「新街好強，一直轟出去，」包括東園、福林與龜山等傳統強隊總教練，公認新街是明年競爭威廉波特代表權的頭號勁敵，可惜這次沒有報名。



小1歲半的弟弟楊恩祈擔任2棒二壘手，今天2場比賽都擊出2安打，其中對龍安前2打席都順利送回哥哥楊恩宥攻下分數；楊恩祈的父母在阿里山工作，為了打棒球，升上四年級跟弟弟一起轉學到阿嬤部落的和平國小，雖然是天生快腿，但他的偶像是富邦悍將張育成，希望將來也能成為重砲。



總教練白偉宏表示，自由國小全校只有50餘名學生，男生約40人，男女比例落差很大，最主要的原因大安溪一帶想打棒球的小孩，都會轉到自由國小，球員還能維持一定數量。

如果沒有棒球隊，全校可能只剩30幾名學生。校長藍吉恩不僅支持棒球隊，而且重視外語教學，特別聘了外籍專任老師，教小朋友英文，只要上課就規定小朋友也要說英文。

▲自由國小楊恩宥（右）投打倶佳，弟弟楊恩祈打擊也有好表現。（圖／徐生明棒球發展協會提供）

▲楊恩宥有一雙快腿。（圖／徐生明棒球發展協會提供）