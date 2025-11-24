世界大賽G7兩記關鍵轟＋大谷全壘打球掀熱潮　道奇拍出近2711萬

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國加州SCP Auctions於上週末舉行拍賣會，4件與洛杉磯道奇相關的紀念品合計拍出近90萬美元，其中包括2025世界大賽第7戰的追平與超前全壘打球，以及大谷翔平在2024與2025賽季的高價收藏品。

Damn, that’s crazy.



Anyway, here’s Will Smith turning the Rogers Center into a library with a go ahead home run in Game 7 of the World Series: https://t.co/kVVPrDtKSn pic.twitter.com/yJA37XyK9n [廣告]請繼續往下閱讀... November 22, 2025

在2025世界大賽第7戰中由John與Matthew Bains父子接到的兩顆重要全壘打球成為拍賣亮點；羅哈斯（Miguel Rojas）追平轟球以15萬6000美元成交（含買家手續費）、史密斯（Will Smith）的超前轟球則以16萬8000美元售出（含手續費）。

I still think about Miguel Rojas game tying home run in Game 7 at least 3 times a day pic.twitter.com/rutbXjUqgk — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) November 13, 2025

拍賣會中另一件焦點是大谷翔平在2025國聯冠軍賽第4戰擊出、飛出道奇球場的全壘打球，最終以27萬美元拍出，同樣包含手續費。

此外，一支大谷於他2024年「50轟、50盜MVP賽季」使用的球棒也吸引高度關注；該球棒已由PSA Photo Match鑑定，確認在8月下旬至9月初的12場比賽中，被用於擊出5支全壘打，最後以30萬美元成交。

SHO-TIME IN LA



Shohei lead off homer in Game 4



(via @MLB)pic.twitter.com/dAag3Nqvqz — ESPN (@espn) October 18, 2025

今年3月，大谷翔平第一張「破百萬美元」球員卡問世：一名收藏家以106萬7000 美元買下大谷「獨一無二編號、親筆簽名卡」，卡上附有MLB標誌，而該標誌取自他2024賽季第49、50、51轟時所穿球褲的布料。

本月稍早，另一張大谷的「獨一無二編號且簽名」球員卡也以54萬2900美元成交。

至於由台灣投資公司UC Capital在2024年10月以439萬美元購入、創下史上最昂貴棒球紀錄的大谷50-50全壘打球，目前仍在進入司法程序；該球的所有權糾紛正於佛羅里達州第十一司法巡迴法院審理中，案件包括對其中一名原始申請人姓名的更正，法庭預計將於 明年1月13日舉行聽證會。