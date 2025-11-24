運動雲

>

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

▲▼大都會尼莫。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會尼莫。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會與德州遊騎兵24日完成一筆足以撼動兩隊未來走向的重磅交易！根據MLB.com報導指出，大都會將送出效力長達10年的主力外野手尼莫（Brandon Nimmo），換回遊騎兵明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）。

這筆交易意味著尼莫在紐約的時代即將劃下句點；尼莫原本於2022賽季結束後與大都會簽下為期8年、總值1.62億美元的合約，被視為「終身大都會人」的代表，然而在球隊調整陣容結構、重新塑造競爭窗口的策略下，大都會最終仍選擇做出艱難決定，將這名深受球迷愛戴的外野手送往德州，讓他與昔日隊友迪格隆（Jacob deGrom）再度聚首。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對大都會而言，獲得塞米恩的最大意義在於「彈性」，35歲的塞米恩雖已過顛峰期，但依然具備穩定的攻守貢獻能力，並在2025年贏得金手套獎；他曾在2023年交出29支全壘打、100分打點、14次盜壘、OPS .826 以及7.7WAR 的亮眼成績，並在美聯MVP票選中名列第三。

雖然近兩季表現有所下滑，但其經驗與防守能力，正符合大都會總管史坦斯（David Stearns）所強調的「強化失分控制」與「提升陣容流動性」的建隊方向。

隨著尼莫離隊，大都會外野配置也將出現更多可能性。球隊可考慮由麥尼爾（Jeff McNeil）或頂級新秀班吉（Carson Benge）頂上左外野，亦不排除在自由市場追逐塔克（Kyle Tucker）或貝林傑（Cody Bellinger）等一級外野手，相關方案仍在評估之中。

尼莫在2011年以首輪新秀身分加入大都會，2016年登上大聯盟，並於 2018年迎來生涯代表作，憑藉優異的選球眼與上壘能力，成為聯盟頂尖開路先鋒之一；雖曾歷經數個傷病纏身的球季，但自2022年起連續四季平均出賽152場，重回穩定輸出行列。

在合約方面，尼莫目前尚餘1.025億美元薪資，大都會據悉將支付部分金額以平衡交易；而塞米恩原與遊騎兵簽下的7年1億7500萬美元合約，仍剩約7200萬美元，他的合約並沒有不可交易條款。 這筆交易同時也宣告，大都會自 2021年以來圍繞尼莫、林多（Francisco Lindor）、麥尼爾與阿隆索（Pete Alonso）所打造的進攻核心正式被打破；阿隆索目前已成為自由球員，儘管大都會仍希望與其續約，但他的未來走向仍充滿變數。

關鍵字： 紐約大都會、德州遊騎兵、MLB、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

莫蘭特當面嗆他是「垃圾」　4冠神射K湯怒了：話很多卻很少負責任

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

熱門新聞

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

與勇士重啟庫明加交易談判？4勝13敗國王全隊僅2人是「非賣品」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1吳念庭向日媒推薦兩位超級強打

2蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

3美媒：保羅生涯重來100次有90次能奪冠

4桃猿又拋震撼彈？突發24日記者會通知

5朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

最新新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2攻城獅與洋將力獅解約　他重返VTB聯賽

3唐西奇轟33分準大三元險退爵士

4龍安國小逆轉韓國順天南山挺進8強

5蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

TWICE高雄安可曲　加碼經典〈TT〉

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366