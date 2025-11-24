重磅交易！ 大都會送走尼莫換回遊騎兵明星二壘手賽米恩

▲大都會尼莫。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會與德州遊騎兵24日完成一筆足以撼動兩隊未來走向的重磅交易！根據MLB.com報導指出，大都會將送出效力長達10年的主力外野手尼莫（Brandon Nimmo），換回遊騎兵明星二壘手塞米恩（Marcus Semien）。

這筆交易意味著尼莫在紐約的時代即將劃下句點；尼莫原本於2022賽季結束後與大都會簽下為期8年、總值1.62億美元的合約，被視為「終身大都會人」的代表，然而在球隊調整陣容結構、重新塑造競爭窗口的策略下，大都會最終仍選擇做出艱難決定，將這名深受球迷愛戴的外野手送往德州，讓他與昔日隊友迪格隆（Jacob deGrom）再度聚首。

對大都會而言，獲得塞米恩的最大意義在於「彈性」，35歲的塞米恩雖已過顛峰期，但依然具備穩定的攻守貢獻能力，並在2025年贏得金手套獎；他曾在2023年交出29支全壘打、100分打點、14次盜壘、OPS .826 以及7.7WAR 的亮眼成績，並在美聯MVP票選中名列第三。

雖然近兩季表現有所下滑，但其經驗與防守能力，正符合大都會總管史坦斯（David Stearns）所強調的「強化失分控制」與「提升陣容流動性」的建隊方向。

隨著尼莫離隊，大都會外野配置也將出現更多可能性。球隊可考慮由麥尼爾（Jeff McNeil）或頂級新秀班吉（Carson Benge）頂上左外野，亦不排除在自由市場追逐塔克（Kyle Tucker）或貝林傑（Cody Bellinger）等一級外野手，相關方案仍在評估之中。

尼莫在2011年以首輪新秀身分加入大都會，2016年登上大聯盟，並於 2018年迎來生涯代表作，憑藉優異的選球眼與上壘能力，成為聯盟頂尖開路先鋒之一；雖曾歷經數個傷病纏身的球季，但自2022年起連續四季平均出賽152場，重回穩定輸出行列。

在合約方面，尼莫目前尚餘1.025億美元薪資，大都會據悉將支付部分金額以平衡交易；而塞米恩原與遊騎兵簽下的7年1億7500萬美元合約，仍剩約7200萬美元，他的合約並沒有不可交易條款。 這筆交易同時也宣告，大都會自 2021年以來圍繞尼莫、林多（Francisco Lindor）、麥尼爾與阿隆索（Pete Alonso）所打造的進攻核心正式被打破；阿隆索目前已成為自由球員，儘管大都會仍希望與其續約，但他的未來走向仍充滿變數。