朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

▲朱育賢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍強打朱育賢23日受訪時，談到台鋼雄鷹透過自由球員（FA）簽下黃子鵬時，直呼他「值得這份合約」，也認為 FA 制度帶動球員流動，是中職環境正向提升的象徵。

朱育賢回顧加盟味全的首個球季，他表示：「今年是我在味全的第一年，適應得不錯，教練團和隊友給我很多幫助。休賽季會調整今年不夠好的部分，希望明年能幫助球隊打出好成績。」

談及黃子鵬以總值5年、新台幣6600萬元的合約轉戰台鋼，他給予高度肯定：「他值得這個合約。FA 這兩年討論度很高，大家也習慣了。只要不斷堅持正確的方向，就有機會投入FA。球員流動對環境是好事，六隊規模越來越完整，每隊都會依需求補強，也增加球員出賽空間、帶來更好發展。每年FA都有人轉隊，也會讓球迷更期待下一個賽季。」

味全龍 23 日在台北大巨蛋舉辦感謝祭，朱育賢也向球迷喊話：「很開心！今年在大巨蛋比賽，沒有天氣因素干擾，球迷會更舒服。也期待今天能和球迷多互動，感謝他們一整年支持球隊。」

休賽季朱育賢已展開自主訓練，他說自己持續自我檢視，希望明年能以更好的狀態投入春訓。「今年有些傷勢，希望明年能健康發展，才能維持競爭強度。現在有很多年輕球員進來，我也不想輸給他們，希望明年能突破，打出更好的成績。」