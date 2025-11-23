道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇專門媒體《Dodgers Nation》23日（台灣時間）刊出一篇文章，標題直指：「道奇不希望大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希在WBC登板的原因」，點出球團基於球季考量，傾向讓三位日本巨星避開2026年經典賽投球。

根據報導，記者麥凱恩（Doug Mckain）引述總教練羅伯斯（Dave Roberts）的說法指出，雖然球團「會無條件支持球員」，但仍坦言不希望這三名投手代表日本隊出賽。原因與行程緊密高度相關，2026年MLB例行賽開幕日僅在經典賽決賽約一週後，媒體也直言：「三名投手為了挑戰世界大賽3連霸，選擇缺席WBC、專心休養，也是一項選項。」

文章首先點名山本由伸，表示他是球隊投手群中投最多局數的投手，季後賽甚至3度登上世界大賽舞台，最終奪下世界大賽 MVP，「道奇不可能還要求他負擔更多投球量」。媒體建議他應優先恢復體力。

接著談到佐佐木朗希，指出他上季大半時間受傷缺陣，雖然季後賽表現亮眼，但「無論身體或運動狀態仍有提升空間」，並認為佐佐木應把休賽季用來調整，專注迎接大聯盟關鍵的第二年。

至於球隊與整個棒球界的門面大谷翔平，文章強調他已公開表示希望明年能「完整投球」，考量大谷過往傷勢史與對道奇的重要性，媒體直言：「讓他在WBC登板並不是明智的選擇。」