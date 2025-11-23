韓職首位「洋投四冠王」龐塞改披墨西哥戰袍　將征戰經典賽

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹王牌外籍投手龐塞（Cody Ponce） 明年將披上墨西哥戰袍，出征 2026 世界棒球經典賽（WBC）。據韓媒《Xportsnews》報導，專門追蹤經典賽消息的記者 Shaun Spradling 已證實墨西哥隊正式將龐塞納入代表名單，盼補強在先發輪值上的戰力缺口。

龐塞曾在 2019 年世界 12 強賽替美國隊出賽，本屆經典賽則因具備墨西哥血統而選擇轉隊。他是今年 KBO 職棒最具代表性的明星投手，不但以17勝、勝率0.944、防禦率1.89與252K掃下四項投手王，成為韓職史上第一位「洋投四冠王」，季後賽更投出關鍵好球帶領韓華睽違 19 年重返韓國大賽，聲勢高漲。

韓媒形容他今年的表現是「KBO 歷史上最爆發的投手之一」，同時指出墨西哥隊先發投手群存在不小課題，龐塞的加盟「將是立即性的巨大戰力提升」。此外，他也是韓職年度最佳投手獎「崔東原賞」得主，並被視為 2025 年度 MVP 大熱門。

墨西哥位於 WBC B 組，將與美國、義大利、英國、巴西交手；若墨西哥闖入四強、韓國也從 C 組突圍，龐塞未來有機會與韓國打者正面對決，引發球迷期待。