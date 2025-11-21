大谷翔平追悼長嶋茂雄：看著他的身影，彷彿散發著光

▲長嶋茂雄與大谷翔平。（圖／截自IG shoheiohtani）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

巨人終身名譽監督長嶋茂雄今年6月辭世，享壽89歲，告別會今（21）日在東京巨蛋舉行，道奇球星大谷翔平也送上追悼訊息。

大谷表示，「首先，在得知您逝世的消息時，謹致上由衷的哀悼之意，同時，身為一名從事棒球運動的後輩，我衷心感謝長嶋茂雄先生至今所留下的偉大功績，以及深深烙印在人們記憶中的活躍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著他回憶道，「第一次有幸與長嶋先生共進餐食時，我看見他的身影，彷彿背後散發著後光，能讓人看到那般景象的人，我是第一次遇到，因此至今仍清楚記得當時所受到的震撼。」

他表示，「在重新回顧長嶋先生一路走來的足跡時，我也深刻感受到，將他交付給我們的這支接力棒，傳遞給下一個世代，正是我，也是我們的使命。」

「而且，我深信『長嶋茂雄將永遠不滅』，無論在棒球界，抑或日本整個體育界，他的人格魅力與功績都會光輝燦爛，永世流傳。」大谷說。

最後，他向長嶋先生獻上安息祝福，「長年以來，您辛苦了。」並結語，「雖然篇幅短暫，但以上就是我獻上的追悼之詞。」

大谷與長嶋私下曾多次共進餐食，今年3月道奇在東京巨蛋與小熊進行開幕系列賽時，也曾受長嶋先生親自激勵，他更在自己的Instagram公開與坐在輪椅上的長嶋先生的合照。

當時大谷說，「我們聊的幾乎都是棒球，不管是談棒球還是吃飯時都是如此，我覺得他對棒球的愛深沉至極。」

在今年6月得知訃報時，大谷的回應是，「我並不是親眼看過他現役時代比賽的世代，無緣目睹他在場上的表現，但實際見到本人後，我感受到他是非常了不起的人，交談時也能明顯感受到他對棒球深厚的愛。」

他最後結語，「這確實是非常令人遺憾的消息，但若我們這些現役球員能把他的那份熱情傳承給下一代，我認為那會非常好。」