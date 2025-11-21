運動雲

>

大谷翔平追悼長嶋茂雄：看著他的身影，彷彿散發著光

▲長嶋茂雄與大谷翔平。（圖／截自IG shoheiohtani）

▲長嶋茂雄與大谷翔平。（圖／截自IG shoheiohtani）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

巨人終身名譽監督長嶋茂雄今年6月辭世，享壽89歲，告別會今（21）日在東京巨蛋舉行，道奇球星大谷翔平也送上追悼訊息。

大谷表示，「首先，在得知您逝世的消息時，謹致上由衷的哀悼之意，同時，身為一名從事棒球運動的後輩，我衷心感謝長嶋茂雄先生至今所留下的偉大功績，以及深深烙印在人們記憶中的活躍。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著他回憶道，「第一次有幸與長嶋先生共進餐食時，我看見他的身影，彷彿背後散發著後光，能讓人看到那般景象的人，我是第一次遇到，因此至今仍清楚記得當時所受到的震撼。」

他表示，「在重新回顧長嶋先生一路走來的足跡時，我也深刻感受到，將他交付給我們的這支接力棒，傳遞給下一個世代，正是我，也是我們的使命。」

「而且，我深信『長嶋茂雄將永遠不滅』，無論在棒球界，抑或日本整個體育界，他的人格魅力與功績都會光輝燦爛，永世流傳。」大谷說。

最後，他向長嶋先生獻上安息祝福，「長年以來，您辛苦了。」並結語，「雖然篇幅短暫，但以上就是我獻上的追悼之詞。」

大谷與長嶋私下曾多次共進餐食，今年3月道奇在東京巨蛋與小熊進行開幕系列賽時，也曾受長嶋先生親自激勵，他更在自己的Instagram公開與坐在輪椅上的長嶋先生的合照。

當時大谷說，「我們聊的幾乎都是棒球，不管是談棒球還是吃飯時都是如此，我覺得他對棒球的愛深沉至極。」

在今年6月得知訃報時，大谷的回應是，「我並不是親眼看過他現役時代比賽的世代，無緣目睹他在場上的表現，但實際見到本人後，我感受到他是非常了不起的人，交談時也能明顯感受到他對棒球深厚的愛。」

他最後結語，「這確實是非常令人遺憾的消息，但若我們這些現役球員能把他的那份熱情傳承給下一代，我認為那會非常好。」

關鍵字： MLB大谷翔平長嶋茂雄

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

大谷翔平巔峰期勝過邦茲？美記者點數據力挺：真正的五年表現大谷更強

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

台南亞太球場改善進度快　獅隊開幕戰有望如期開打

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

快訊／「拳擊女王」陳念琴捷報！　WB年終賽女子65公斤級勇奪金牌

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

熱門新聞

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

「全力搶黃子鵬」台鋼態度最積極再加碼　樂天一次到位報價恐難留人

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

快訊／攻城獅祭出重罰！　朱雲豪多次違反隊規遭扣薪、禁賽1個月

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約　成隊史首位FA補強

「和大谷聊什麼？」問到煩！道奇老將嘆：一點互動都被放大

讀者回應

﻿

熱門新聞

1留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

2樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

3費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

4攻城獅重罰　朱雲豪遭扣薪、禁賽1個月

5黃子鵬加盟台鋼雄鷹！5年6600萬簽約

最新新聞

1史庫柏談交易傳聞：為什麼會有我？

2某高層：庫明加是全NBA最搶手交易籌碼

3國王12月28日將辦林書豪球衣退休儀式

4羅東高工挺進黑豹旗8強

5大谷翔平追悼長嶋茂雄：彷彿散發著光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366