林昀儒、鄭怡靜3比1逆轉闖混雙冠軍戰　距本季第2冠僅差1步

▲▼台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒联）

▲台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜挺進WTT馬斯喀特球星挑戰賽冠軍戰。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今（20）日在WTT馬斯喀特球星挑戰賽面臨1日3戰，晚間出戰混雙4強賽，交手印度組合夏哈（Manush Shah）與奇塔萊（Diya Chitale），儘管先以9比11讓出首局，接下來3局越打越順，最終以總局數3比1後來居上，挺進最終決賽。

東京奧運銅牌組合林昀儒、鄭怡靜，本季重新搭檔，在10月底的倫敦球星挑戰賽，兩人睽違3年半再次聯手登頂，混雙世界排名來到第9，此站則位列第3種子，力拚佳績以爭取年終總決賽的資格。

林昀儒、鄭怡靜下午在8強賽以3比2驚險擊退法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）與袁嘉楠，兩人隨後各自出戰單打32強賽，小林順利過關，學姐則遺憾敗北，這對台灣「黃金混雙」晚間緊接著迎來混雙4強賽，強碰印度第2種子夏哈、奇塔萊。

▲▼台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒联）

台灣組合首局陷入3比7落後，雖奮力追趕，幾度追近到2分差，仍以7比10被逼出3個局點，化解了2個後，以9比11讓出。進入次局，林昀儒、鄭怡靜打出4比1反擊，儘管隨後遭對手追上，雙方一路纏鬥到9比9，台灣組合發揮韌性，以13比11拿下，總局數1比1。

第3局，林昀儒、鄭怡靜完全宰制了局面，拉出9比1猛攻，以10比2取得8個局點，11比2迅速拿下率先聽牌。來到第4局，小林展示高超的擰球功力，台灣組合打出4比1攻勢，迫使對手喊出暫停；在被追近到1分差後，小林和學姐很快穩住陣腳，再將分差擴大到8比4，並以10比5取得5個賽末點，最終就以11比5後來居上，前進最終決賽。

