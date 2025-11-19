日本社會人火力、穩投雙亮點保持不敗　台灣山林遭壓制吞敗

▲張景淯。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

台灣山林迎戰日本社會人，張景淯、余謙都掉分，讓球隊陷入苦戰，最終以1比3落敗，吞下第二敗，日本社會人則是保持不敗。

張景淯先發登板，日本社會人隊在1局下就突破防線。柴崎聖人敲出安打，相羽寛太獲保送上壘，仲俣慎之輔擊出中外野飛球形成第一個出局數。接著外山優希再敲安打造成滿壘，張景淯隨後投出保送讓對手先拿1分，元山晶斗再擊出滾地球送回第2分，日本社會人以2比0取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局上蔡琞傑掃出中外野二壘安打，但衝上壘包時意外受傷提前退場。林吳晉瑋隨後補上安打追回1分。5局下張景淯在被敲安打後連續投出兩次保送，形成滿壘危機，但最終成功守住失分。

6局下余謙接替登板，先被山田健太敲出二壘安打，對方再靠滾地球推進到三壘，接著浪川広之擊出高飛犧牲打，日本社會人將比數拉開至3比1。9局上台灣山林反攻，鍾玉成代打敲安打，曾冠傑選到保送，

張景淯主投5局，被敲3安打、投出5次保送、奪1次三振，失2分；余謙中繼1局，被敲1安打、失1分；翁瑋均後援1局，演出3上3下。

日本社會人由川原嗣貴先發主投5局，被敲7支安打，投出3次三振、2次保送，失1分，拿下勝投。台灣山林吞下第二敗，目前戰績2勝2敗；日本社會人則收下第3勝，另有1和，持續保持不敗，暫居排名第一。