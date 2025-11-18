曾家輝5局好投壓制彭政閔看見成長　台灣山林7比2擊敗韓職聯軍

▲曾冠傑。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／高雄報導

冬季聯盟台灣山林18日對上韓職聯隊，全場敲出11支安打，最終以 7比2 奪勝，收下本屆第2勝；韓職聯隊則以 1和2敗 尚未開胡。

台灣山林在2局下率先展開攻勢，張祐嘉在兩出局後敲出安打，接著曾冠傑擊出二壘安打，跑者回本壘先馳得點。韓職先發朴埈佑主投5局，被敲6安、送出4次三振，失1分退場。

台灣山林在6局下再度展開猛攻。面對第二任投手梁冏瑁，他登板對3名打者投出保送，接著又被陳佳樂、李勛傑敲出安打，形成滿壘危機。換投丁宣祐後，張祐嘉短打搶下內野安打帶有1分，曾冠傑選到保送追加1分，林吳晉瑋擊出滾地球再添1分，許賀捷再補上一支安打，比分擴大到 5比0。

接著張仁瑋、何品融連續獲得保送，韓職再度換投，朴世絢上場後依然投出保送再送1分，台灣山林將比分拉開至 6比0。

7局上台灣山林換上陳聖凱，他投出2次保送後遭朴燦爀敲安打，柳炫印再以高飛犧牲打打回1分。接手的林華偉同樣投出保送，隨後又被敲出高飛犧牲打丟掉第2分。

7局下，李勛傑選到保送、鍾玉成敲安形成一、三壘，跑者接著靠暴投回壘得分，將比數擴大至最終的7比2。曾家輝主投5局，被敲1支安打，有2次四壞球保送、2次觸身球，奪6次三振，無失分，拿下勝投。

彭政閔觀察到曾家輝是狀況相對穩定的投手，他說：「看得出來他在橫濱秋訓的效果，進步滿多的。去年在12強也有出賽支援，當時對他的表現印象很深，他也成功壓制韓國。韓國隊打擊火力一向不弱，但他今天展現出自信，不會閃躲。」

曾家輝在球數累積至60球後，球路開始偏高。談到他在第5局連續投出觸身球，彭政閔坦言：「那個打席是他最後一輪對決，投手教練原本就考量到他到達臨界值，但在高張力的滿壘情況下，還是希望給他一次學習的機會。」

至於全隊打擊狀況，彭政閔表示：「上一場被壓制，有些打者已經接近半個月沒有實戰，需要時間調整。今天狀況比昨天好，希望能延續這股氣勢。」

▲曾家輝。（圖／中職提供）