健力協會抗議「進不了全民運」　運動部聲明5點回應

▲▼2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國楊森選手榮獲男子組120公斤級臥舉項目金牌。（圖／運動部提供）

▲2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國楊森選手榮獲男子組120公斤級臥舉項目金牌。（圖／運動部提供）

記者游郁香／綜合報導

有關中華民國健力協會於社群媒體反映「經典健力竟進不了全民運？」一事，運動部表示，對於社會大眾關注115年全民運動會競賽項目之規劃，運動部已於第一時間掌握外界關切重點，以確保審查程序及運動種類規劃均能兼顧公平性、項目成熟度與賽會整體品質，運動部說明如下：

一、依據全民運動會舉辦準則第12條規定，全民運動會共規劃舉辦32個運動種類，包含應辦及選辦種類。桃園市政府於114年11月17日召開第二次競賽審查會，針對各運動種類之技術手冊（草案）及協會所提之新增競賽項目進行討論。

二、健力等4個應辦種類，於本次會議中提出新增項目建議，健力種類所提項目為經典健力。查健力種類在近幾屆全民運動會舉辦項目均為裝備健力，亦為2025成都世界運動會參賽項目。

三、競賽種類屬於《全民運動會舉辦準則》所規範的事項，而各競賽種類內的新增競賽項目則屬競賽審查會的審議權責。桃園市政府綜合考量賽會舉辦規模及舉辦項目的穩定性，建議申請新增項目應在世界運動會連兩屆舉辦後再新增。

四、依據上述審查原則，本次尚有其他新增項目申請未獲納入，參與會議之各申請單位對審查原則均表示理解。桃園市政府亦已於當日會議中向健力協會代表說明審查原則。

五、依據全民運動會舉辦準則第13條規定，審查會議紀錄尚待桃園市政府依程序函報運動部核定。運動部也將持續與地方政府及各協會保持溝通，確保競賽規劃更臻完善。

運動部表示，感謝健力協會長期投入選手培訓及運動推廣工作，也尊重各運動協會對項目發展的意見，理解協會推廣新興項目的期待。未來將持續挹注資源推展全民運動，提供選手完善的訓練環境及後勤支援，讓更多運動員能在世界舞臺展現實力，突破自我。

