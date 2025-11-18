運動雲

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

▲唐西奇率領獨行俠斬斷火箭11連勝。（圖／CFP）

▲唐西奇年初遭獨行俠震撼交易，美媒最近披露了新內幕。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠年初震撼交易送走「金童」唐西奇（Luka Doncic）的風暴仍餘波盪漾，美媒近日披露，在交易發生前夕，唐西奇與球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）有一次「不愉快互動」，可能影響了球團的最終決定。

根據《LakersDaily》記者馬圖爾（Ashish Mathur）的報導，唐西奇在交易前兩天曾與杜蒙發生一次「不太愉快的交流」。消息人士透露，這次互動讓唐西奇感到十分在意，這件事「可能讓事情走向臨界點」。

▲▼獨行俠老闆杜蒙特。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠老闆杜蒙特。（圖／達志影像／美聯社）

讓唐西奇更加氣憤的，是杜蒙在交易完成後，在《Dallas Morning News》發表的一段評論，談到球員的心態與職業精神，他舉喬丹（Michael Jordan）、柏德（Larry Bird）、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）等傳奇球星為例，「他們每天都非常努力，以贏球為唯一目標。如果你沒有那樣的心態，一切就行不通。如果你沒有那樣的心態，那你就不應該是達拉斯獨行俠的一員。」

「這就是我們想要的人。我在這點上毫不動搖。整個組織都知道這一點。這也是我在籃球以外的運作方式。這是唯一能保持競爭力並贏球的方法。如果你想去度假，那別跟著我們。」杜蒙繼續說道。

報導同時指出，是前總管哈里森（Nico Harrison）積極推動這筆交易，他不再希望球隊以唐西奇為中心。結果獨行俠本季陷入掙扎，哈里森最近遭到解僱，達拉斯目前戰績已跌至 4 勝 11 敗，這筆交易的長期後續影響仍在持續塑造球隊的方向。

▲獨行俠總管哈里森躲在通道口看比賽。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

▲獨行俠總管哈里森最近遭到開除。（圖／翻攝自X／@TheNBACentel）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇PatrickDumont球員交易

