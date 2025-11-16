▲全場狂敲16安、5人貢獻多打點 臺灣海洋「海嘯打線」15比1痛宰山林。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／綜合報導

冬盟16日晚間上演臺灣山林對決臺灣海洋的內戰賽事，臺灣海洋此役火力兇猛，自首局起狂攻不止，前5局攻下11分奠定大局，最終以16支安打的表現下， 15比1轟垮山林摘勝。

海洋首局就徹底擊潰山林先發余謙。張皓崴與田子杰接連上壘後，暴投先送回1分，隨後高聖恩、林威漢、王念好連續敲出3支二壘安打，海洋首局猛攻4分，一棒接一棒的強勢火力讓比賽開局就呈現一面倒態勢。

第2局起山林不斷更換投手試圖止血，卻仍無法阻擋海洋隊高昂的進攻節奏；第3局王念好、陳愷佑連續安打再添兩分，將比分擴大至6比0。

第4局海洋攻勢未歇，曾昱磬、顏郁軒再添打點，使分差來到8分；第5局則是比賽徹底被拉開的關鍵，海洋靠著保送、觸身球及安打串聯，一口氣再灌3分，前5局結束即以11比0遙遙領先。

第7局海洋靠四壞、觸身球與王翾祐的安打追加3分，比分擴大至14比0；直到8局下，山林才由許賀捷敲出安打帶回全隊本場唯一分數，將比數追至1比14。

不過海洋在第9局靠著失誤再下一城，最終將比分定格在15比1，以壓倒性優勢收下勝利。

海洋先發陳宇宏今天主投5局被敲4支零星安打，送出3次三振沒有失分，後續登場的王柏傑、李承鴻、鄭副豪、林原裕僅失1分；打線方面，田子杰與高聖恩都敲出3支安打上演猛打，全隊甚至有5人單場貢獻2分打點，火力十足。