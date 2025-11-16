唐西奇轟41分痛扁公鹿　里夫斯：布朗尼先發、詹皇在G聯盟太酷

LUKA DONCIC IS COOKING. ????????



記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（16）日迎來客場5連戰的「收官戰」，背靠背作客密爾瓦基公鹿，靠著「金童」唐西奇（Luka Doncic）火力全開轟下41分，率隊以119比95大勝，賽後戰績提升到10勝4敗。里夫斯（Austin Reaves）末節連飆三分鎖定勝局，賽後他還幽默談及詹皇父子檔的話題。

▲唐西奇狂轟41分率湖人痛宰公鹿，賽後盛讚團隊表現「太不可思議」。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇火燙手感 湖人上半場拉開31分差

湖人前一天剛擊敗鵜鶘，今日又在密爾瓦基背靠背出戰。開賽里夫斯率先拿下5分，唐西奇緊接著送出「空接」助攻給艾頓（Deandre Ayton）灌籃，之後他完全接管比賽，連得10分幫助湖人建立17比8領先。

公鹿團隊手感低迷，唐西奇再助攻海斯（Jaxson Hayes）爆扣擴大差距。除了小崔特（Gary Trent Jr.）略有斬獲，其他人全陷入熄火狀態，首節湖人以30比18領先。

▲公鹿字母哥試圖帶隊反撲未果。（圖／達志影像／美聯社）

次節「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）包辦球隊前8分，但里夫斯與艾頓穩住局勢。唐西奇休息期間，湖人仍靠快攻爆扣與「大齡射手」柯奈特（Dalton Knecht）的三分球拉開比分，上半場結束以65比34、31分差遙遙領先。

末節連中外線鎖勝 里夫斯開心終於找到手感

第3節公鹿一度打出10比0攻勢追近比數，AJ・格林（AJ Green）外線發燙將分差縮小至16分，但唐西奇再度爆發，連飆兩記三分並壓哨命中，穩住軍心。末節湖人再遭對手反撲，里夫斯跳出來接管戰局，連中3記三分徹底澆熄公鹿反攻氣焰，提前鎖定勝利。

里夫斯賽後開心表示，「看到球從三分線進籃框的感覺真的很好。老實說，過去6、7場我的外線手感都不太好，但我只是盡力去做能幫助球隊成功的事情。」

他也幽默談到詹姆斯（LeBron James）父子檔的話題，「布朗尼（Bronny）在NBA先發，而勒布朗（LeBron）被指派去打G聯盟？這太酷了！」布朗尼今日先發上陣，出手2次沒有分數進帳，送出1助攻、1籃板和1抄截；詹皇則正在G聯盟備戰本季個人首秀。

唐西奇盛讚團隊表現：這場勝利太不可思議

唐西奇此役繳出41分、9籃板、6助攻的全能數據，里夫斯也貢獻25分、6籃板和8助攻，兩人聯手帶領湖人完美結束客場之旅。

唐西奇形容今晚的勝利是「難以置信」的成果，「這場勝利充分展現出我們這支球隊的特質。」

▲里夫斯末節連飆三分鎖勝。（圖／達志影像／美聯社）