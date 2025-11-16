運動雲

>

唐西奇轟41分痛扁公鹿　里夫斯：布朗尼先發、詹皇在G聯盟太酷

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（16）日迎來客場5連戰的「收官戰」，背靠背作客密爾瓦基公鹿，靠著「金童」唐西奇（Luka Doncic）火力全開轟下41分，率隊以119比95大勝，賽後戰績提升到10勝4敗。里夫斯（Austin Reaves）末節連飆三分鎖定勝局，賽後他還幽默談及詹皇父子檔的話題。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇狂轟41分率湖人痛宰公鹿，賽後盛讚團隊表現「太不可思議」。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐西奇火燙手感　湖人上半場拉開31分差

湖人前一天剛擊敗鵜鶘，今日又在密爾瓦基背靠背出戰。開賽里夫斯率先拿下5分，唐西奇緊接著送出「空接」助攻給艾頓（Deandre Ayton）灌籃，之後他完全接管比賽，連得10分幫助湖人建立17比8領先。

公鹿團隊手感低迷，唐西奇再助攻海斯（Jaxson Hayes）爆扣擴大差距。除了小崔特（Gary Trent Jr.）略有斬獲，其他人全陷入熄火狀態，首節湖人以30比18領先。

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥試圖帶隊反撲未果。（圖／達志影像／美聯社）

次節「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）包辦球隊前8分，但里夫斯與艾頓穩住局勢。唐西奇休息期間，湖人仍靠快攻爆扣與「大齡射手」柯奈特（Dalton Knecht）的三分球拉開比分，上半場結束以65比34、31分差遙遙領先。

末節連中外線鎖勝　里夫斯開心終於找到手感

第3節公鹿一度打出10比0攻勢追近比數，AJ・格林（AJ Green）外線發燙將分差縮小至16分，但唐西奇再度爆發，連飆兩記三分並壓哨命中，穩住軍心。末節湖人再遭對手反撲，里夫斯跳出來接管戰局，連中3記三分徹底澆熄公鹿反攻氣焰，提前鎖定勝利。

里夫斯賽後開心表示，「看到球從三分線進籃框的感覺真的很好。老實說，過去6、7場我的外線手感都不太好，但我只是盡力去做能幫助球隊成功的事情。」

他也幽默談到詹姆斯（LeBron James）父子檔的話題，「布朗尼（Bronny）在NBA先發，而勒布朗（LeBron）被指派去打G聯盟？這太酷了！」布朗尼今日先發上陣，出手2次沒有分數進帳，送出1助攻、1籃板和1抄截；詹皇則正在G聯盟備戰本季個人首秀。

唐西奇盛讚團隊表現：這場勝利太不可思議

唐西奇此役繳出41分、9籃板、6助攻的全能數據，里夫斯也貢獻25分、6籃板和8助攻，兩人聯手帶領湖人完美結束客場之旅。

唐西奇形容今晚的勝利是「難以置信」的成果，「這場勝利充分展現出我們這支球隊的特質。」

▲▼湖人唐西奇、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯末節連飆三分鎖勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇里夫斯詹姆斯布朗尼公鹿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

熱門新聞

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

讀者回應

﻿

熱門新聞

1猿釋出5人！包括前大聯盟投手曾仁和

2韓媒怒批國家隊就是「實力不足」

3桃猿首波戰力外名單5人成形

4彭政閔冬盟首勝！看陽柏翔快腿驚呆

5洋基2026外野布局掀變動

最新新聞

1南投首辦縣長盃全國健美賽

2桃猿首波戰力外名單5人成形

3里夫斯：布朗尼先發、詹皇在G聯盟太酷

4庫明加外還有1勇士主力恐被交易

5山本由伸公開愛犬「卡洛斯」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

台灣山林穿棕紅球衣亮相！彭政閔笑說像樂天：希望延續他們氣勢

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【買錯火車票】婦被拉下車：救命啊救命啊救命啊救命啊

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

【義大利披薩老闆】拍片公審16名台灣遊客，他道歉：我愛台灣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366