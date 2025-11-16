運動雲

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加近況不穩，傳勇士有意將他納入交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士開季陷入戰績起伏與陣容矛盾的雙重困境，美媒接連爆出兩則重磅傳聞，包括勇士有意趁達拉斯獨行俠「可能重建」之際出手，網羅10屆全明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）；另一則則指向自家年輕主力庫明加（Jonathan Kuminga），預測他恐在2月交易截止日前被送走，正式結束灣區生涯。

「勇士追AD」傳聞再現　專家潑冷水：時機已過

《舊金山標準報》記者川上提姆（Tim Kawakami）指出，目前戰績8勝6敗的勇士正積極尋找補強方案，「勇士隊多年來一直幻想得到戴維斯，所以任何事情都有可能發生，尤其是在達拉斯可能清倉的情況下。」

不過川上同時強調，這筆交易恐怕難成真，「戴維斯雖只有32歲，卻是個『老化的32歲』。經常受傷，現在也在養傷。勇士不需要再去引進一位昂貴又隨時可能缺陣一個月的球員。」他更直言，若為了戴維斯而送出巴特勒（Jimmy Butler）及其他資產，「並不值得」。

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳聞鎖定戴維斯，但專家認為「時機已過」。（圖／達志影像／美聯社）

達拉斯方面，《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）透露，球團在開除總管哈里森（Nico Harrison）後，少數股東、前老闆庫班（Mark Cuban）已重新回到談判桌，內部正討論「激烈的陣容變動」。

獨行俠雖以3勝10敗開季，仍握有P.J.華盛頓（P.J. Washington）、加福德（Daniel Gafford）、里夫利二世（Dereck Lively II）、馬歇爾（Naji Marshall）等具交易價值的球員。

庫明加表現不穩　灣區生涯即將告終？

與此同時，勇士陣中年輕前鋒庫明加也成為外界關注焦點。《Heavy》專欄作家庫比切克（Jonah Kubicek）直言，勇士應該在交易截止日前積極兜售庫明加，「他並不是壞球員，但他長期表達想成為球隊核心的願望，而柯瑞仍處巔峰，這不可能發生。」

庫明加欠缺外線投射能力，本季防守端貢獻也有限，表現極不穩定。庫比切克指出，勇士完全可以利用他身上那份「球隊友善」合約，換回一名能即戰的球員，「柯瑞、格林（Draymond Green）與巴特勒正掌控著勇士的比賽，球隊沒有空間容納一位有個人野心、非以團隊為優先的球員。」

他點名籃網、獨行俠與火箭都是潛在買家，庫明加的年齡與這些球隊的發展時程相符，市場上肯定有人對他有興趣。

勇士陣容可能重組　波傑姆斯基也可能被交易

勇士本季以4勝1敗開局，但近8場僅拿4勝。川上指出，球隊的年輕主力庫明加與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）皆陷入低潮，已被主帥柯爾（Steve Kerr）調回板凳。

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士後場新星波傑姆斯基也捲入交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

在交易截止日前，勇士或許會迎來一次「結構性」調整。無論是追求戴維斯這樣的巨星補強，還是送走庫明加換取即戰力，這支王朝球隊都正面臨關鍵十字路口。

【紀念紋身】SJ大巨蛋快閃店紀念噴墨紋身 掃兩下就完成好酷！

