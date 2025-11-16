35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

運動雲

▲瓊斯（Spencer Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026球季紐約洋基的外野陣容可能迎來劇烈變化。貝林傑（Cody Bellinger）與葛里沙姆（Trent Grisham）將成為自由球員，而年輕外野手多明格斯（Jasson Dominguez）的定位也比一年前更加不確定；在多項變數交錯之下，重砲大物瓊斯（Spencer Jones）是否已準備好成為洋基外野的關鍵解答，也成為球迷議論的焦點。

洋基總經理卡許曼（Brian Cashman）近日表示，瓊斯將以「具備競爭外野先發的真實機會」參加2026年春訓；他甚至透露，如果不是2025年球季末外野人滿為患，瓊斯本來有望提前登上大聯盟。

這樣的評價絕非空穴來風。這位24歲左打新星剛完成一個令人驚豔的球季，於2A與3A合計116場比賽敲出.274/.362/.571，外帶35轟與29盜，展現罕見的力量與速度組合；他在3A更敲出19支全壘打，僅差一轟就登上MiLB全壘打王寶座。

瓊斯本季在小聯盟多項數據榜名列前茅：長打率第5、壘打數第6（250）、得分第8（102）；自2022年首輪第25順位被洋基選中以來，他已累積68支全壘打與 87次盜壘，展現出相當完整的潛力。

瓊斯吸引球探注目的原因不僅是他的數據，還包括他6呎6吋、235磅的驚人體格與頂尖運動能力；他能利用長打能力製造高擊球初速，再加上大步伐的奔跑速度，使他在外野防區與壘間都具備優異的覆蓋能力。

但高強度的揮棒也帶來代價。瓊斯本季的三振率高達35%，與其職業生涯的33%接近，顯示他的揮空問題仍需改善；與此相比，大聯盟本季三振率最高的球員麥克馬洪（Ryan McMahon）也只有32%。

此外，他對左投手的成績明顯下滑，打擊三圍僅.189/.318/.344，同側投打的弱點仍需努力克服。

健康方面，瓊斯曾在大學接受Tommy John手術，儘管這已結束他的投球生涯，但目前未對其外野守備造成負面影響。

球界常用洋基隊長賈吉（Aaron Judge）來比喻瓊斯，原因很簡單：身材、力量、球衣、打擊姿勢，甚至揮棒的影子都讓人聯想到「左打版的賈吉」。

儘管如此，賈吉之所以能容忍高三振率，是因為他擁有史詩級的長打生產力，這對任何新秀寄予同等級期望都不切實際；然而，瓊斯具備不錯的選球能力、優於身材預期的跑速，以及強肩防守，使這個比喻仍具一定參考價值。

