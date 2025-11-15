運動雲

>

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

▲▼ 許庭綸、陽柏翔 。（圖／中信兄弟、中職提供）

▲陽柏翔 。（圖／中職提供）

記者王真魚／高雄報導

冬盟今天正式點燃戰火，台灣山林隊雖全場出現4次失誤，但打線強勢爆發，全隊敲出10支安打，以8：6擊敗日職聯隊，替總教練彭政閔收下冬盟執教首勝。日職聯隊東北樂天台灣小將陽柏翔首度在冬盟亮相就展現頂尖速度，單場敲出2支三壘安打，成為一大亮點。

日職聯隊前3局火力兇猛，連續串聯攻勢，3局結束就取得4：0領先，其中陽柏翔在3局敲出帶有1分打點的三壘安打，腳程再度讓眾人驚艷，甚至有球迷直呼，如果中職快腿是小跑車，他應該是「F1賽車」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他的速度同樣讓中職球員印象深刻，此役兩支三壘安打的球都擊往中外野，守備的許庭綸認為他的腳程和與陳晨威不分上下，「我才剛接到球，就看到他已經往三壘衝過去。」

第一次在場邊近距離觀察陽柏翔的彭政閔也很驚訝，其中第一打席擊出二壘滾地球時，手上的碼錶顯示到一壘只花3秒84，「我還懷疑是不是自己按太快。」

恰總進一步指出，陽柏翔的身形與打擊控制力，讓他想到陽耀勳，「擊球很有力量。」

▲▼ 許庭綸、陽柏翔 。（圖／中信兄弟、中職提供）

▲許庭綸 。（圖／中信兄弟提供）

台灣山林隊則從3局下開始反攻，張仁瑋敲安、何品室融選四壞後攻佔一、二壘，2出局時許庭綸轟出深遠二壘安打，一棒追回2分。

4局下攻勢更猛烈，陳佳樂與張祐嘉形成上壘契機，林吳晉瑋敲出追平二壘安打後，何品室融補上超前安打，再加上雙盜壘戰術造成的趁傳得分，單局灌進4分反倒以6：4超前。

5局下山林隊延續火力，靠著犧牲飛球與劉俊緯的適時安打再添2分，將比分拉開至8：4。

比賽最驚險的一幕出現在7局上，捕手林吳晉瑋傳二壘牽制，準備接球的游擊手劉俊緯正面遭球擊中鼻部。他瞬間彎腰捂著鼻子，鮮血不停滴落，場面一度緊張。防護團隊立即上場，他隨後被換下，由楊祥禾接替守位。

聯盟表示，「劉俊緯鼻部遭球擊中，已在防護員陪同下送醫檢查，後續狀況會持續追蹤。」

日職聯隊趁亂攻下2分追到7：8，但隨後未能突破山林投手群，最終仍由台灣山林收下勝利。

即便山林隊全場4次失誤，一壘、二壘、三壘與游擊手全部都有失誤紀錄，形成罕見的「內野失誤大滿貫」，但靠著打線兇猛火力，成功在冬盟開幕戰搶下勝利。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

劉俊緯鼻部遭球擊中血流不止緊急送醫　聯盟持續追蹤狀況

劉俊緯鼻部遭球擊中血流不止緊急送醫　聯盟持續追蹤狀況

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

台灣海洋隊首戰遭日本社會人重擊　林振賢點出敗因：保送開始

台灣海洋隊首戰遭日本社會人重擊　林振賢點出敗因：保送開始

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

熱門新聞

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

劉俊緯鼻部遭球擊中血流不止緊急送醫　聯盟持續追蹤狀況

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

讀者回應

﻿

熱門新聞

1猿釋出5人！包括前大聯盟投手曾仁和

2劉俊緯遭砸血滴滿地　緊急退場送醫

3古久保驚訝遭撤換：為何是這時間點？

4大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

5柯瑞砍49分還飆致勝罰球　勇士2連勝

最新新聞

1CTPBA撞球巡迴賽　柯秉漢苦戰險勝

2彭政閔冬盟首勝！看陽柏翔快腿驚呆

3台灣滑輪溜冰公開賽　趙祖政奪3銀

4四強出爐！向上國中雙勝晉級創隊史

5滿場5500人力挺　戰神主場開幕戰收勝

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【這畫面太香】KT巫師啦啦隊女神鄭熙靜辣跳超洗腦「魔笛舞」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366