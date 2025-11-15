彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

▲陽柏翔 。（圖／中職提供）

記者王真魚／高雄報導

冬盟今天正式點燃戰火，台灣山林隊雖全場出現4次失誤，但打線強勢爆發，全隊敲出10支安打，以8：6擊敗日職聯隊，替總教練彭政閔收下冬盟執教首勝。日職聯隊東北樂天台灣小將陽柏翔首度在冬盟亮相就展現頂尖速度，單場敲出2支三壘安打，成為一大亮點。

日職聯隊前3局火力兇猛，連續串聯攻勢，3局結束就取得4：0領先，其中陽柏翔在3局敲出帶有1分打點的三壘安打，腳程再度讓眾人驚艷，甚至有球迷直呼，如果中職快腿是小跑車，他應該是「F1賽車」。

他的速度同樣讓中職球員印象深刻，此役兩支三壘安打的球都擊往中外野，守備的許庭綸認為他的腳程和與陳晨威不分上下，「我才剛接到球，就看到他已經往三壘衝過去。」

第一次在場邊近距離觀察陽柏翔的彭政閔也很驚訝，其中第一打席擊出二壘滾地球時，手上的碼錶顯示到一壘只花3秒84，「我還懷疑是不是自己按太快。」

恰總進一步指出，陽柏翔的身形與打擊控制力，讓他想到陽耀勳，「擊球很有力量。」

▲許庭綸 。（圖／中信兄弟提供）

台灣山林隊則從3局下開始反攻，張仁瑋敲安、何品室融選四壞後攻佔一、二壘，2出局時許庭綸轟出深遠二壘安打，一棒追回2分。

4局下攻勢更猛烈，陳佳樂與張祐嘉形成上壘契機，林吳晉瑋敲出追平二壘安打後，何品室融補上超前安打，再加上雙盜壘戰術造成的趁傳得分，單局灌進4分反倒以6：4超前。

5局下山林隊延續火力，靠著犧牲飛球與劉俊緯的適時安打再添2分，將比分拉開至8：4。

比賽最驚險的一幕出現在7局上，捕手林吳晉瑋傳二壘牽制，準備接球的游擊手劉俊緯正面遭球擊中鼻部。他瞬間彎腰捂著鼻子，鮮血不停滴落，場面一度緊張。防護團隊立即上場，他隨後被換下，由楊祥禾接替守位。

聯盟表示，「劉俊緯鼻部遭球擊中，已在防護員陪同下送醫檢查，後續狀況會持續追蹤。」

日職聯隊趁亂攻下2分追到7：8，但隨後未能突破山林投手群，最終仍由台灣山林收下勝利。

即便山林隊全場4次失誤，一壘、二壘、三壘與游擊手全部都有失誤紀錄，形成罕見的「內野失誤大滿貫」，但靠著打線兇猛火力，成功在冬盟開幕戰搶下勝利。