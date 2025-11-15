運動雲

國中軟聯／四強出爐！向上國中雙勝晉級創隊史　台中地主包辦兩席

▲楊子漢投打貢獻多。向上爭氣進4強創紀錄。（圖／學生棒聯提供）

▲向上爭氣進4強創紀錄。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台中市向上國中15日連闖兩關，16強以7比6氣走台北市敦化國中，接著在8強戰以4比1力克桃園市新明國中，隊史首度挺進國中軟式聯賽4強，創下隊史最佳成績。

向上與敦化的搶八大戰激烈膠著，前5局戰成3比3平手。向上6局下由楊子漢掃出三壘安打打回2分，隨後再利用對手失誤添得1分，取得3分領先。不過敦化展現韌性，7局上同樣攻下3分將比數追成6比6。7局下向上形成滿壘攻勢，林誠緯敲出再見安打，終結這場拉鋸戰。

8強戰面對新明，向上一開局就打出氣勢。田沅羲、楊子漢、張智翔相繼敲安，加上保送，單局攻下3分。2局上再以失誤添得1分，取得4比0領先。

4分後盾也讓先發林誠緯投得更沉穩，他前5局未失分，6局下雖遭新明以安打破蛋，但失分被控制在1分。最後一局由隊長田沅羲關門，成功守住勝利。

向上總教練鍾昆龍表示，敦化是實力不俗的隊伍，這場勝利來得相當不容易，「楊子漢投打都有貢獻，先發5局、打擊又敲兩支三壘安打，具備小馬聯盟世界賽的經驗，抗壓性真的很好。」楊子漢也說，到美國比世界賽讓他習慣高張力場面，如今站上場已不會緊張，且預賽曾投贏敦化，更讓他充滿信心。

鍾昆龍指出，投手戰力消耗是大考驗，對新明一戰主力投手因隔場限制無法先發，「還好林誠緯撐住，6局投了94球完成任務。」他坦言，原本設定的目標是8強，「4強根本不敢想，是選手爭氣才突破隊史紀錄。」

今日比賽結束後，4強名單全數出爐：台中市向上國中、台中市中山國中、嘉義縣東石國中、台北市興福國中，其中地主台中囊括兩席，表現亮眼。

▲楊子漢投打貢獻多。向上爭氣進4強創紀錄。（圖／學生棒聯提供）

▲楊子漢投打貢獻多。（圖／學生棒聯提供）

