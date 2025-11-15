韓國對日本10年10連敗　曾豪駒親赴東京巨蛋觀察對手

▲曽谷龍平。（圖／侍JAPAN官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

日本與韓國國家隊15日在東京巨蛋進行交流賽，中華隊總教練曾豪駒親臨現場情蒐，日本火力全開以11比4大勝。據日媒報導，韓國自2015年12強四強賽贏過日本後，近10年來皆吞敗，已經10連敗。

韓國隊3局率先發動攻勢，安賢民敲出兩分砲後，宋成文隨即開轟，「背靠背」全壘打取得3比0領先。韓國隊前3局在郭彬壓制下展現氣勢，但他在4局下遭遇亂流，保送後僅抓下一個出局數就退場。日本隊趁機反攻，中村悠平、牧秀悟敲安，西川史礁掃出二壘安打，追成3比3平手。

日本5局下再度展開猛攻，野村勇保送、森下翔太安打後，岸田行倫代打轟出3分砲。隨後滿壘時，坂本誠志郎擊出內野安打、佐佐木泰也補上適時安打，日本單局罐6分，一口氣將比分拉開至9比3。

韓國隊8局上由申珉宰擊出二壘安打，宋成文高飛犧牲打將隊友推上三壘，並利用日本一壘手佐佐木泰也失誤跑回1分。8局下日本再起攻勢，石上泰輝保送、小園海斗安打，西川史礁再選到保送後，若月健矢安打、佐佐木泰雙殺打追加2分，日本最終以11比4收下勝利。

日本投手群方面，曽谷龍平先發3局完美演出「9上9下」無失分；森浦大輔投1局挨兩轟掉3分；松本裕樹、北山亘基接力無失分，藤平尚真失1分但為非自責分，最後由平良海馬無失分關門。

日本與韓國都派出經典賽潛在戰力，曾豪駒與中華隊情蒐小組啟程前往東京巨蛋觀察對手。他也在個人 Threads 分享觀賽視角並寫下「初體驗」三字。

根據日媒《Daily》報導，韓國總教練柳志炫在賽前曾說：「韓國在 WBC 第三、第四、第五屆都在首輪遭淘汰，因此這次的時機對準備 WBC 非常重要。」不過韓國仍無法拿下自2015年世界12強四強賽以來的首勝，日本已對韓國取得 10連勝、10年未敗。