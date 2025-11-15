兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

記者王真魚／高雄報導

冬季聯盟今開打，中信兄弟有3位自培投手加入台灣山林隊。總教練彭政閔表示，其中兩位自主培訓投手已經取得明年合約，目前在「測試階段」的是20歲左投陳聖凱，這次冬盟將是他能否爭取正式合約的重要關鍵。

▲陳聖凱 。（圖／中信兄弟提供）

彭政閔指出，參與冬盟的自培投手大多因局數不足，希望透過比賽累積調整量，同時讓球隊進一步檢驗實戰能力，「冬盟除了讓他們補局數之外，也希望他們利用這個比賽，再一次證明自己值得留在職棒。」

談到正在評估中的左投陳聖凱，彭政閔給予高度期待，「聖凱是左投，動作很標準，球速也符合我們期待。他才20歲，身體素質好，是我們希望繼續觀察的類型。不過比賽經驗相對少，所以希望他能透過冬盟多累積實戰。」

陳聖凱去年、今年都參加選秀未獲選，之後與兄弟簽下自培合約，本次冬盟表現將影響明年是否成為正式球員。

至於另外兩名自培投手陳原維、陳英睿，彭政閔透露明年還有合約，這次參加冬盟，主要是累計實戰經驗。

談到冬盟強度，彭政閔進一步指出，球季結束後有對不同國家冬盟進行過評估，「台灣的冬盟實力算是比較強一點，今年又有韓國隊加入，強度更高。」

他指出，今年參加冬盟的台灣本土球員，大多是「一軍、二軍都有出賽紀錄」的選手，「這些人明年都有機會站上一軍。」

彭政閔也點出，部分球員在一軍因守備位置重疊或戰力排程，被壓縮實戰機會，「這些球員雖然能力不錯，但可能因為位置重複，或一軍已有較成熟、穩定的主力，導致出賽空間遭壓縮。」他認為，冬盟正好提供他們更多比賽機會，補回一整年不足的出賽量。