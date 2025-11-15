彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

記者王真魚／高雄報導

冬季聯盟開打，中信兄弟2020年第一指名余謙加入台灣山林隊，預計明天先發。山林隊總教練彭政閔希望他能把握冬盟機會，透過更多實戰把狀況拉回來，「還是期待他能投出身價。」

▲余謙 。（圖／中信兄弟提供）

余謙近年受傷反覆，出賽不如預期。彭政閔坦言，「我們當然不希望他每一年都只能在冬季聯盟或安排訓練裡看到。這代表他在季中沒辦法替球隊貢獻，實在可惜。」

2020年以兄弟第一指名入隊，余謙實力備受期待，但近三年在一軍的累積局數偏低，去年8場先發，累計36.2局、戰績2勝5敗，防禦率5.15；今年則在季末拉上一軍，僅有1場後援出賽。

彭政閔表示，「他也算是第一指名，而且是有實力的選手。 當然期待他這一次除了能夠投出自己的身價之外，也能把這個經驗以及一些想法帶進明年的球季這樣。」

台灣山林隊今天首戰由林鋅杰先發，彭政閔也透露，輪值人選包含余謙、張景淯、曾家輝。另一名投手盧孟揚因手部不適，可能不會以先發身份出賽。

彭政閔進一步表示，「孟揚的手目前還有點狀況，調整進度比較慢，所以可能會改以不同身份出賽，也可能暫時不排進先發，還是得看他的身體反映。」

他坦言，教練團原本甚至考慮讓盧孟揚乾脆休息，不過球員本人非常希望參賽，「他上半季出賽算是滿頻繁的，後來受傷、復出後又去打中華隊，回來後其實就沒有再出賽了。今年累積的局數比原本設定少了2、30局，因此希望他能利用冬盟補回來，有助於他明年的成長。」