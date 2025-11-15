運動雲

>

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

記者王真魚／高雄報導

冬季聯盟開打，中信兄弟2020年第一指名余謙加入台灣山林隊，預計明天先發。山林隊總教練彭政閔希望他能把握冬盟機會，透過更多實戰把狀況拉回來，「還是期待他能投出身價。」

▲▼ 余謙 。（圖／中信兄弟提供）

▲余謙 。（圖／中信兄弟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

余謙近年受傷反覆，出賽不如預期。彭政閔坦言，「我們當然不希望他每一年都只能在冬季聯盟或安排訓練裡看到。這代表他在季中沒辦法替球隊貢獻，實在可惜。」

2020年以兄弟第一指名入隊，余謙實力備受期待，但近三年在一軍的累積局數偏低，去年8場先發，累計36.2局、戰績2勝5敗，防禦率5.15；今年則在季末拉上一軍，僅有1場後援出賽。

彭政閔表示，「他也算是第一指名，而且是有實力的選手。 當然期待他這一次除了能夠投出自己的身價之外，也能把這個經驗以及一些想法帶進明年的球季這樣。」

台灣山林隊今天首戰由林鋅杰先發，彭政閔也透露，輪值人選包含余謙、張景淯、曾家輝。另一名投手盧孟揚因手部不適，可能不會以先發身份出賽。

彭政閔進一步表示，「孟揚的手目前還有點狀況，調整進度比較慢，所以可能會改以不同身份出賽，也可能暫時不排進先發，還是得看他的身體反映。」

他坦言，教練團原本甚至考慮讓盧孟揚乾脆休息，不過球員本人非常希望參賽，「他上半季出賽算是滿頻繁的，後來受傷、復出後又去打中華隊，回來後其實就沒有再出賽了。今年累積的局數比原本設定少了2、30局，因此希望他能利用冬盟補回來，有助於他明年的成長。」

關鍵字： 余謙冬季聯盟中信兄弟彭政閔台灣山林影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

台灣海洋隊首戰遭日本社會人重擊　林振賢點出敗因：保送開始

台灣海洋隊首戰遭日本社會人重擊　林振賢點出敗因：保送開始

投手騎駱駝進場！杜拜BU職棒首季登場　獨特新規則加快比賽節奏

投手騎駱駝進場！杜拜BU職棒首季登場　獨特新規則加快比賽節奏

【好有愛❤️】爸爸送女兒iPhone當生日禮物！

熱門新聞

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古久保驚訝遭撤換：為何是這時間點？

2大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

3柯瑞砍49分還飆致勝罰球　勇士2連勝

4佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

5美參院對MLB下最後通牒

最新新聞

1攻城獅韓援女神　鄭熙靜、李藝斌登場

2高國豪砍19分　攻城獅主場開幕戰大勝

3李勛傑笑說還會怕振總　也謝謝古久保

4第一指名陷低潮 余謙盼找回球速

5彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【這畫面太香】KT巫師啦啦隊女神鄭熙靜辣跳超洗腦「魔笛舞」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366