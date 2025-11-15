運動雲

黑豹旗／林維恩送Team台灣釘鞋！平鎮左投吳丞顥好投、旅外夢加溫

▲黑豹旗平鎮高中、吳丞顥、秀峰高中許宸緯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗運動家投手林維恩（左）贈送釘鞋給平鎮學弟吳丞顥（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日平鎮高中以8比0擊退秀峰高中，平鎮培育出的旅美左投林維恩，贈送左投接班人吳丞顥一雙中華隊實戰釘鞋，此戰吳丞顥穿著這雙紅藍釘鞋首度在正式比賽亮相，繳出好成積，他笑言，「有加成效果。」

左投吳丞顥先發5局，用64球，被敲2安打，奪5次三振，無失分。身高186公分的他，具有左投優勢，球速最快149公里，且擁有sweeper、變速球、滑球、彈指曲球、螃蟹球、伸卡球等七彩變化球路。黑豹旗15日平鎮高中、古保家商都有出賽，吸引20名以上國內外球探關注。

吳丞顥透露，這雙中華隊紅藍釘鞋是林維恩在上週主動送給他的。「他看我之前的釘鞋有點爛吧。」吳丞顥笑說。林維恩也曾在經典賽資格賽穿過這雙鞋，因此對他而言別具意義。吳丞顥表示，練習時就會穿著，但這場比賽是首次在正式舞台使用，「真的有加成的感覺。」

身為同門學長，林維恩赴美後兩人保持聯繫，吳丞顥會向他詢問美國棒球環境、訓練與生活細節。「我蠻想去美國的，所以會問他那邊的環境怎麼樣。」他說，聽完學長的分享後，他覺得實現夢想的距離並沒有想像中遙遠，反而讓他更有動力在日常練習中更加努力。

談到本場表現，吳丞顥表示此戰後來才逐漸進入節奏，至於前三局未被擊出安打，他坦言沒有特別注意，只專注把每一球確實做好。

他認為今天各球種表現都不錯，其中變速球手感最佳，也讓他能在好球帶內取得主導位置。賽後他也開心與象徵祝福的「紅藍戰靴」一起合照，盼望未來能朝更高層級邁進。

