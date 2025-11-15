運動雲

黑豹旗／平鎮完封晉級！16強戰榖保　高一曾乙喆成打線最大驚喜

▲黑豹旗平鎮高中、吳丞顥、秀峰高中許宸緯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗平鎮高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日平鎮高中以8比0擊退秀峰高中，下一場16強戰將提前對戰榖保家商，被視為冠軍前哨戰，總教練吳柏宏表示，「很久沒有在這麼前面遇到他們，黑豹旗就是1場決勝負，我們還是一樣，按照球隊的訓練，那1場比賽很難講那我們1樣，把你自己的練習表現出來，其實結果不用想太多。」

備受球探關注的左投吳丞顥先發，他先發5局，用64球，被敲2安打，奪5次三振，無失分；蔡辰瀧後援2局狂飆5K，兩人聯手演出完封勝。平鎮打線全場7支安打，高一曾乙喆雙安貢獻2打點，被總教練吳柏宏稱讚有驚喜表現，巫宏威跑出場內全壘打，個人貢獻3打點。

吳柏宏談到先發左投吳丞顥時表示，雖然開局出現一次保送讓教練團稍微擔心，但他很快就把控球穩定下來。「他今天後段的直球很有質量，加上很多揮空的變速球。如果一個好的投手變化球能投得準，就很容易讓打者揮空。他今天直球與變化球都能掌握在好球帶，所以對手兩好球後還是掌握不到他的變速球。」

被問到吳丞顥今日最具威力的球種，吳柏宏認為變速球表現最亮眼，「投手每天狀況都不一樣，但今天他的變速球運用得很好，因此投手教練也大膽搭配。其實他的滑球也不錯。」

至於高一外野手曾乙喆，今天先發上陣敲出2分打點，讓吳柏宏感到驚喜：「他把握住上場機會，又遇到對方也相當有水準的投手，還能掌握關鍵打點，這對他的成長會很有幫助。」他透露曾乙喆平時訓練非常認真，「休假也會主動打電話說想來練球。像他和劉浩宇這類選手，常常是休息日晚上自己留下來加練，這真的很難能可貴。」

談到曾乙喆能在一年級就站穩先發，吳柏宏指出，他從國小、國中都當過國手，本身具備好打擊能力。「我們會把他延攬進來，就是因為看中他的打擊。他暑假回來打桃園盃，在另一隊也擔任中心打線，掌握得很好。」他表示曾乙喆現在需要提升的是「專注力」，至於木棒適應並非太大問題，「他就是靠自己的成績拿到今天的先發名單。」

關鍵字： 黑豹旗平鎮高中吳丞顥曾乙喆高中棒球

