黑豹旗／武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局　從猿迷變獅迷最愛拿莫

▲黑豹旗武陵高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日上演社團隊對決科班隊戲碼，武陵高中在4局下換上女投手楊芷寓。她一上場便碰上U18國手帕蘇拉．塔基斯利尼安，成功製造中外野飛球，為球隊抓下寶貴一個出局數，讓她賽後直呼：「很開心！」

楊芷寓表示，早在比賽前就知道自己大約會在什麼時機上場。真正踏上投手丘時，首位打者竟是U18國手，她笑說：「也有點緊張啦，但能抓到一個出局真的很開心，也要謝謝隊長精彩接殺。」

被問到是否事先做過對手功課，她說沒有特別查詢，「但像張乙安那些球員，看起來真的之後會在更大的舞台看到。」此次碰上兩名U18國手，她認為是難得的經驗。

楊芷寓從小就接觸棒球，「因為從小就開始看棒球，爸爸找到機會，就帶我去試試看。」她透露，自己原本是 Lamigo 球迷，後來因為球團轉賣而漸漸支持統一獅，「統一很多帥哥啦！」但她最喜歡的選手其實是味全龍的拿莫・伊漾，因為他很帥又會唱歌。

除了球員身份，她在隊上還肩負另一項「專長」——記錄員。「我從一年級開始記，一年級打完黑豹旗後就開始記錄，每場比賽會有好幾張，不一定三四張都可能。」她說，記錄比賽讓她能把每個瞬間寫下來，也能回想每個 play 的發生過程，未來也希望朝棒球記錄員方向努力。

至於守備位置，她表示自己主要是投手，但過去也有守過其他位置。接下來是否還有比賽要參加？她表示要看教練或隊長調度，「我們的調度不一定，有時是隊長，有時是教練。」

首次在黑豹旗亮相就完成對U18國手製造出局的難得紀錄，楊芷寓笑說，唯一擔心的就是「怕被球打到」，但整體來說，這次登板讓她留下難忘的一刻。