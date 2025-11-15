守護者教頭找到「分身」板凳教練　佛特笑：就是要讓大家搞混

▲克里夫蘭守護者佛特（Stephen Vogt）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

克里夫蘭守護者教練團補強到位，總教練佛特（Stephen Vogt）不僅補上兩名重要助教，還順便找到了一位「長得很像自己」的新板凳教練阿納里奇（Tony Arnerich）；兩人因外型神似引發話題，佛特也大方自嘲，表示這「真的」有列入考量。

佛特近日在與媒體的Zoom視訊中笑說：「我們找他來的整個原因，就是為了讓大家搞混；我們在還沒正式見面之前，就已經有人拿我們長得像在開玩笑了，而且別以為這沒有列入我們的一些思考過程。」

這次教練團調整，起因於兩名重要成員離隊：原板凳教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）前往金鶯接下總教練一職，前場上協調員柯瑞亞（Kai Correa）則加入大都會隊擔任板凳教練。

佛特必須同時尋覓新的板凳教練與新的場上協調員，最後鎖定阿納里奇與Andy McKay，兩人都與他在西雅圖水手時期共事過。

當時，佛特在水手擔任牛棚教練兼捕手指導，阿納里奇則是打擊教練；在佛特離隊前往克里夫蘭接掌兵符後，阿納里奇接手了他的職務，McKay則在水手體系擔任助理總管。

Stephen Vogt is the first @CleGuardians manager to make the Postseason in his first two seasons managing the club pic.twitter.com/oB361852gr — MLB (@MLB) November 12, 2025

不過佛特強調，這次補進老戰友，並不是「打電話找朋友」這麼簡單：「一開始我們大概有32、33個名字來競爭這兩個職位，我們幫很多人打了推薦電話、做了背景調查，口耳相傳，自己也做了功課，然後慢慢篩選出一個不錯的候選名單；接著，他們必須通過克里夫蘭一套嚴謹的招聘流程，經過幾週來來回回的評估之後，我們覺得最後能找到這兩位優秀的人選加入教練團，是很棒的結果。」

隨著長年投手教練威里斯(Carl Willis)決定再戰一年、暫緩退休，守護者在教練團的配置上，看起來已為春訓備齊陣容；儘管本休賽季有多達10支球隊更換總教練，整個聯盟在教練與幕僚層面的巨大人事震盪，仍持續在各隊掀起連鎖反應。

對佛特來說，失去兩名得力助手，也是成功的另一個面向；這份成功讓他在執教前兩個球季，就連續兩年拿下美聯年度最佳總教練。

他最後坦言：「我們知道自己必須取代的是兩位資格非常高、才華洋溢，而且很好共事的教練，但在檢視我們的需求與他們的技能組合時，這其實也是一個讓我們所有人都能站出來、多做一點的機會，這是個讓大家成長的機會；再說一次，這不是退步，這是讓我們從停下的地方繼續往前走的機會，而且我們覺得，這兩位紳士會加入、融入我們原本就很出色的教練團，因為最重要的，就是讓球員變得更好。」