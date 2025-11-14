姆巴佩梅開二度率法國晉級世界盃　距隊史進球王吉魯紀錄僅差2球

▲姆巴佩率領法國晉級世界盃正賽。（圖／達志影像／美聯社）

法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）再度化身英雄！在世界盃資格賽關鍵戰中，他冷靜施展一記「帕內卡式」十二碼破門，單場梅開二度，率隊於主場以4比0大勝烏克蘭，提前鎖定2026世界盃門票，也讓巴黎王子公園球場（Parc des Princes）陷入狂歡。

「帕內卡」罰球破僵局 姆巴佩梅開二度

法國此役非贏不可，否則晉級恐延宕至11月最後一輪。面對採取嚴密防守陣型的烏克蘭，法國上半場遲遲無法破門。直到下半場，歐利斯（Michael Olise）禁區內遭放倒，主裁判給了12碼罰球。

姆巴佩在全場屏息注視下冷靜起腳，用一記極具自信的挑射，優雅越過烏克蘭門將特魯賓（Anatoliy Trubin），為法國首開紀錄，瞬間點燃全場氣氛。

這球也讓德尚（Didier Deschamps）率領的球隊徹底鬆綁。歐利斯第76分鐘再下一城，姆巴佩隨後梅開二度，並助攻艾基提克（Hugo Ekitiké）完成鎖定戰果的一擊，最終法國以4比0完勝，提前取得通往美、加、墨3國共辦的世界盃入場券。

▲姆巴佩梅開二度，國家隊進球累積至55球。（圖／達志影像／美聯社）

火力全開！姆巴佩連6戰破門 距隊史進球王僅差2球

這位皇家馬德里前鋒近況驚人，連續6場國際賽都有進球，對烏克蘭梅開二度後，國家隊總進球數來到55球（94場），距離法國隊史進球王吉魯（Olivier Giroud）的57球紀錄僅差2球。

姆巴佩在9月就已超越傳奇前輩亨利（Thierry Henry），登上法國史上第2射手寶座，如今距離改寫歷史僅一步之遙。他在這波火燙狀態中已連續攻入7球，顯示其進攻效率仍持續攀升。

下一戰對亞塞拜然 有望改寫歷史

法國將於17日出戰亞塞拜然，完成本屆世界盃資格賽旅程。儘管他們已篤定晉級，但這場比賽仍可能成為歷史性一役，若姆巴佩再度進球，將正式追平甚至超越吉魯，登上法國歷史進球王寶座。