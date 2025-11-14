運動雲

黑豹旗／讓投手自由發揮找比賽感覺　高苑工商主帥有話要說

▲高苑工商晉級黑豹旗16強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗32強，高苑工商在三重棒球場火力全開，只打3局就以20比0大勝潮洲高中，提前達成扣倒勝，輕鬆挺進16強；賽後總教練王子菘表示，這場比賽刻意採取「投手車輪戰」的方式，讓投手群在較長休兵期後透過實戰找回手感，同時也要求打者在面對不同型態投手時，必須迅速調整節奏。

王子菘指出，這場比賽並非只鎖定勝負結果，而是把重點放在調整與實驗，「今天投手大致上就是一個車輪戰的概念，讓投手下去調整，因為這個週期有休得比較久一點，讓其他投手輪流下去嘗試看看。」

潮洲高中先發投手控球明顯不穩，四壞保送、暴投、捕逸頻頻出現，為高苑送上大量攻勢機會；王子菘坦言，這種狀況對打者反而不容易掌握節奏：「一開始對手控球沒有這麼穩定，打者在打也比較難掌握，因為你不知道他什麼時候要丟快、丟慢，那我們就是一樣積極進攻，投手就是自由發揮。」

在投手運用上，他強調的是「上場要有想法」而不是只求丟完局數：「今天有看到不錯的點就是，他們投手上去丟都有給自己設定一些目標，因為我賽前有跟他們講，你上去丟的時候要有一些想法，你想要練變化球、練什麼，那你應該什麼時候的timing要丟什麼球，你應該自己要知道；這場就是讓你試試身手的感覺，大致上都還表現得不錯。」

面對潮洲一、二任投手球速落差大的情況，高苑打線依舊能持續推進；王子菘透露，這部分早已在賽前叮嚀過球員：「賽前就會跟他們講，不管你今天遇到什麼投手，球慢球快，你都要應付，因為這是打者的本質。球慢球快，它都會經過本壘板，你在打的時候對球的節奏要稍微改變一下。」

他最後也提醒球員，換投手的當下就是考驗臨場反應的時刻：「臨場反應要快一點，當下換投手，你就要馬上進入比賽的狀況，馬上去適應投手的那種節奏。」

關鍵字： 黑豹旗潮州高中高苑工商

