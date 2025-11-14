黑豹旗／高苑工商3局20比0扣倒潮洲　強勢挺進16強

▲高苑工商晉級黑豹旗16強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗14日在三重棒球場進行32強賽事，高雄傳統強權高苑工商靠著猛攻與潮洲高中投手群、守備連環失誤的多次贈分，僅用3局就以20比0提前扣倒對手，順利晉級16強。

球速最快可以來到146公里的高苑先發吳壬睿今天投出2局完美內容，飆出5K，展現強投本色。

1局下高苑工商馬上給予火力支援，首棒羅暐捷先獲四壞上壘，又靠牽制失誤直接站上三壘，接著暴投、捕逸連續送回3分，高苑3比0先馳得點。

隨後U18國手許書誠與黃柏凱、洪祈恩陸續獲保送上壘，下一棒易博凱打出二壘安打助隊再添分數；此時潮洲再度出現捕逸失分，高苑單局製造7次保送得到6分大局，早早奠定勝基。

進入第二局，高苑火力全面爆發，許書誠開局攻下三壘安打後，又因捕逸回壘得分，潮洲的控球與接球問題持續惡化，單局再度發生多次捕逸，使高苑不需安打也能持續推進，分數來到9比0。

之後高苑打線持續推進，范聖恩二壘安打添得打點、金再恩安打帶回分數，下一棒許書誠再補上2分打點安打，緊隨其後的隊友黃柏凱、易博凱也有長打演出，高苑這半局一口氣灌進12分，比分擴大至18比0。

第3局高苑換上王祥安接手，他延續隊友的壓制力，3名潮洲高中打者全部三振，毫無反擊餘地。

3局下，高苑再以黃柏凱的二壘安打攻下兩分，將分差推到規則門檻的20分，比賽因此提前結束，高苑20比0取得一場壓倒性勝利，晉級賽會16強。