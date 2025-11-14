大谷翔平MVP締造北美體壇史無前例壯舉！直呼「非常棒的一年」





美國職棒大聯盟（MLB）於13日（台灣時間14日）公布2025年度最有價值球員（MVP），國聯獎項由洛杉磯道奇隊大谷翔平以「全票」拿下，完成三連霸、個人第4度的MVP壯舉。這項紀錄僅次於邦茲（Barry Bonds）的7次，大谷也成為史上第2多的球員。

大谷透過《MLB Network》線上受訪亮相，身旁坐著妻子真美子以及愛犬「Decoy」（日文原名デコピンDekopin）三人同框。當結果揭曉，兩人相視微笑拍手，大谷更俯身親了Decop一口，畫面溫馨、甜度爆表。

被問到4度獲得MVP的心情，大谷表示，「非常榮幸。畫面中的索托（Juan Soto）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）都度過精彩的一季，能與這些優秀的選手競爭，我覺得非常開心。」

今年同步在投球與打擊兩端維持高水準，也幫助道奇完成世界大賽二連霸。大谷翔平坦言世界大賽奪冠仍是最重要的成就，「對我而言，能贏下世界大賽是最棒的事情。而以MVP為這一年做結尾，是非常有意義的。我想向所有人表達感謝。」

本季從Tommy John手術後重返投手丘的一年，被問到投打哪邊比較難，他直言，兩邊其實都同樣困難，「今年的重點放在TJ手術後的投球復健。另外，我也做了左肩手術，那部分應該是最難的地方。」

大谷翔平成為北美四大職業運動史上第一位，在加盟球隊的前兩個賽季就同時拿下總冠軍與 MVP 的球員；也是繼紅人傳奇二壘手摩根（Joe Morgan）後，史上第2位完成「MVP＋世界大賽二連霸」的選手。

對於達成如此罕見的紀錄，他謙虛表示，「這是因為隊友、教練的支持，更是因為粉絲們的存在。如果將來我退休回頭看，今年一定會是『那真是美好的一年』的其中之一。我也相信，對道奇球迷、隊友以及所有相關的人來說，這同樣是令人難忘的一季。」