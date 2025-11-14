賽德勒家族啟動「策略選項」評估 不排除出售教士隊

▲ 教士隊恐換主人？賽德勒家族證實正在評估出售。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）聖地牙哥教士隊13日（美國時間）發布聲明，宣布球團所有者賽德勒（Seidler）家族已決定啟動評估流程，將「可能出售球隊」列入未來選項之一。 球團主席賽德勒（John Seidler）表示，整個過程將以誠信與專業方式進行，並以延續已故前球團控制人彼得・賽德勒（Peter Seidler）的理念為核心，致力為球隊建立長期競爭力。

約翰指出，「家族已決定開始評估我們與教士隊的未來，包括潛在的球團出售。我們會以彼得的熱情與精神為指引，為球團奠定長期成功的基礎。」 他強調，在程序進行的同時，教士隊仍將持續把重心放在球員、員工、球迷與聖地牙哥社區身上，並將所有資源投入在準備 2026 年球季，目標直指世界大賽冠軍。

賽德勒家族於2012年以8億美元加入買下球團的投資團體，自此成為教士隊經營核心。在佛勒（Ron Fowler）於2012至2020年擔任執行主席期間，彼得屬於主要投資者之一，並於2020球季後正式接任球團控制人。他在任期間積極投入資源，使教士隊進入史上最成功的階段，包括過去六年四度打進季後賽，且隊史首次達成連兩季突破90勝的成績。

The Seidler family is exploring a sale of the Padres, per @sdutKevinAcee pic.twitter.com/NWQHNyFnn1 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 13, 2025

彼得於2023年11月離世後，球團所有權仍由家族持有。少數股東兼其生前合作夥伴Eric Kutsenda曾擔任一季代理控制人，直到2025球季前由長兄約翰正式接掌球團主席職務。在此期間，教士隊的球迷熱度也創下新高，2025賽季共有3,437,201名球迷進入Petco Park觀賽，包含72場售罄，皆為隊史新紀錄。

儘管目前正啟動出售評估程序，教士隊仍計畫在2026年保持競爭力，陣容中仍有眾多主力球星，新任總教練史塔曼（Craig Stammen）也於本周正式亮相。球團強調，無論所有權變動與否，都會持續以奪下世界大賽為目標。

球團表示，出售相關程序將由 BDT & MSD Partners 協助進行，但具體時程與細節目前尚未公開。聲明最後指出，賽德勒家族與教士隊在程序完成前將不再就此事發表進一步評論。