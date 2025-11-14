道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇預期將再度展開大規模補強。其中最受外界關注的焦點之一，就是日職強打村上宗隆透過入札挑戰MLB的情況。然而道奇是否會加入競爭，美媒也提出不同解讀。

根據《Athlon Sports》記者蒙達爾（Devendru Mondal）分析，現年25歲的村上宗隆是日本職棒史上的頂級左打炮手，2022年刷新單季全壘打紀錄，生涯累積全壘打突破200支，即使本季因腹斜肌傷勢影響出賽，他仍敲出22轟，火力依舊具備相當威脅。

然而，報導也指出村上的三振率逐年攀升，本季高達28.8%，與過往相比有明顯成長，這可能使部分球隊在評估時更加慎重。

此外，村上的主要守位集中在三壘、一壘與指定打擊，這也是影響道奇判斷的重要因素。 目前道奇隊的陣容規劃中，大谷翔平已鎖定DH，一壘由弗里曼（Freddie Freeman）鎮守，三壘也由蒙西（Max Muncy）預計續任，這使得村上的定位與球隊現有核心球員重疊，評估補強時勢必面臨取捨。

不過，蒙達爾也提到另一種可能性。他指出村上過去曾有外野先發出賽的紀錄，理論上仍有調整的空間。他表示，「村上具備外野出賽的經驗，因此道奇仍可能有興趣追逐他。但若球隊最終讓他轉為全職外野手，這將是相當令人意外的決定。」

道奇向來對日本球員友善，陣中已有大谷翔平與山本由伸等明星球員，加上長年與日職保持密切連結，使外界好奇他們是否會再引進日本強打者。

隨著村上正式入札，大聯盟市場也將進一步升溫，道奇是否加入搶人行列，將成為冬季期間最受關注的焦點之一。