運動雲

>

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇預期將再度展開大規模補強。其中最受外界關注的焦點之一，就是日職強打村上宗隆透過入札挑戰MLB的情況。然而道奇是否會加入競爭，美媒也提出不同解讀。

根據《Athlon Sports》記者蒙達爾（Devendru Mondal）分析，現年25歲的村上宗隆是日本職棒史上的頂級左打炮手，2022年刷新單季全壘打紀錄，生涯累積全壘打突破200支，即使本季因腹斜肌傷勢影響出賽，他仍敲出22轟，火力依舊具備相當威脅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，報導也指出村上的三振率逐年攀升，本季高達28.8%，與過往相比有明顯成長，這可能使部分球隊在評估時更加慎重。

此外，村上的主要守位集中在三壘、一壘與指定打擊，這也是影響道奇判斷的重要因素。 目前道奇隊的陣容規劃中，大谷翔平已鎖定DH，一壘由弗里曼（Freddie Freeman）鎮守，三壘也由蒙西（Max Muncy）預計續任，這使得村上的定位與球隊現有核心球員重疊，評估補強時勢必面臨取捨。

不過，蒙達爾也提到另一種可能性。他指出村上過去曾有外野先發出賽的紀錄，理論上仍有調整的空間。他表示，「村上具備外野出賽的經驗，因此道奇仍可能有興趣追逐他。但若球隊最終讓他轉為全職外野手，這將是相當令人意外的決定。」

道奇向來對日本球員友善，陣中已有大谷翔平與山本由伸等明星球員，加上長年與日職保持密切連結，使外界好奇他們是否會再引進日本強打者。

隨著村上正式入札，大聯盟市場也將進一步升溫，道奇是否加入搶人行列，將成為冬季期間最受關注的焦點之一。

關鍵字： 村上宗隆道奇MLB日本職棒補強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

黑豹旗／姜晉錫7局8K一夫當關　南英3比0力退嘉中闖16強

黑豹旗／姜晉錫7局8K一夫當關　南英3比0力退嘉中闖16強

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

【好聰明的小狗狗】主人突然發現貴賓狗會自己搭電梯！

熱門新聞

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

2陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

3重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

4道奇若搶下村上？美媒爆超意外用法

5大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

最新新聞

1賈吉連續2年、第三度奪下MVP！

2大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

3教士換主人？賽德勒家族正在評估出售

4守護者克拉斯涉賭　出庭喊冤不認罪

5重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366