王子維首局大逆轉！攜手林俊易、麟榤配晉8強　周天成意外出局

▲▼台灣羽球一哥周天成、王子維、王齊麟、邱相榤 。（圖／羽協提供）

▲王子維 。（資料照／羽協提供）

記者游郁香／綜合報導

超級500系列日本熊本大師賽今（13）日進行16強賽，台灣「羽球王子」王子維展現韌性，首局大逆轉挺進8強；「麟榤配」王齊麟、邱相榤歷經3局激戰也驚險晉級；「左手重砲」林俊易同樣火力全開，直落2收下勝利。比較遺憾的是，世界第6的台灣一哥周天成意外出局，無緣8強。

王子維逆轉印尼新星　直落2挺進8強

王子維首局一度以5比15落後給世界第17的印尼新星法漢（Alwi Farhan），好在他展現資深球員的沉著與韌性，關鍵時刻連得6分逆轉氣勢，反以21比19拿下首局。第2局他乘勝追擊，技術暫停時就領先至11比4，最終以21比12收下勝利，直落2晉級。

▲▼台灣羽球一哥周天成、王子維、王齊麟、邱相榤 。（圖／羽協提供）

▲王齊麟、邱相榤 。（資料照／羽協提供）

「麟榤配」苦戰3局　驚險逆轉美國組合

「麟榤配」王齊麟、邱相榤今日在男雙16強賽遭遇美國組合陳子亦、賈士賢，開局手感不佳以14比21讓出，所幸兩人第2局穩住節奏，以21比13扳平戰局。決勝局一度花光領先，被反超至17比16，雙方僵持到19平，關鍵時刻王齊麟強勢重扣奪下賽末點，最終以21比19驚險勝出。這也是兩人本季繼台北公開賽、德國海洛公開賽後，第3度前進8強。

▲▼周天成、林俊易。（圖／VCG）

▲林俊易。（圖／VCG）

林俊易僅用31分鐘晉級　本季第6度闖8強

世界排名第12的林俊易狀態回勇，在男單16強以21比14、21比7橫掃南韓選手全奕陳，成功搶下個人本季第6張BWF男單8強門票。這場比賽他幾乎完全掌握節奏，殺球與網前技術全面壓制對手，僅用31分鐘就結束戰鬥。去年兩人曾在亞團賽激戰3局才分勝負，此次林俊易明顯提升不少。

周天成意外止步16強　仍鎖定年終賽資格

世界第6的台灣一哥周天成則在16強賽以19比21、16比21敗給泰國好手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul），無緣晉級。小天本季曾在台北公開賽與印尼公開賽奪亞，並於10月北極公開賽贏得本季首冠，雖然這次未能延續氣勢，但他已確定取得12月年終總決賽資格，將持續備戰調整狀態。

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羽球日本熊本羽球大師賽王子維林俊易王齊麟邱相榤周天成

