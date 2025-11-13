江凱傑健力世錦賽狂掃1金2銅　中華隊3天累計7金7銀5銅

▲我國選手江凱傑參加2025年世界公開裝備健力錦標賽，包辦1金2銅。（圖／運動部提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成賽事，奪得男子組83公斤級硬舉項目金牌，本賽事截至目前進行至第3天，中華隊選手已斬獲7金7銀5銅的優異成績。

「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第3天登場的是男子83公斤級賽事，我國由江凱傑、吳為淳2位選手登場迎戰，其中江凱傑剛於今年的成都世界運動會拿下健力男子中量級金牌，延續著世運會奪金的氣勢，本次參加世錦賽也斬獲1金2銅。

江凱傑先是在蹲舉項目以350公斤獲得銅牌，隨後在拿手的硬舉項目更是展現不凡氣勢，第1次試舉就成功挑戰320公斤，躍居領先地位，接下來的2次試舉，分別舉起330公斤及332.5公斤，最終以穩健的表現奪得硬舉項目金牌以及總和項目銅牌。

此外，吳為淳也有所斬獲，在同一量級的臥舉賽事以265公斤獲得銀牌，2位選手在賽場上展現長期嚴格訓練的成果，為自己爭取榮耀，令人讚賞不已。

本賽事截至目前進行至第3天，我國選手已斬獲7金7銀5銅的優異成績，接下來的4天賽事，我國代表隊還有7位選手即將登場，其中包括今年在成都世運會超重量級奪得金牌的楊森，期許選手們有精彩的表現，也請大家為選手們加油。