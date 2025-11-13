運動雲

>

江凱傑健力世錦賽狂掃1金2銅　中華隊3天累計7金7銀5銅

▲▼我國選手江凱傑參加2025年世界公開裝備健力錦標賽，包辦1金2銅。（圖／運動部提供）

▲我國選手江凱傑參加2025年世界公開裝備健力錦標賽，包辦1金2銅。（圖／運動部提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

我國健力選手江凱傑在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月12日完成賽事，奪得男子組83公斤級硬舉項目金牌，本賽事截至目前進行至第3天，中華隊選手已斬獲7金7銀5銅的優異成績。

「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第3天登場的是男子83公斤級賽事，我國由江凱傑、吳為淳2位選手登場迎戰，其中江凱傑剛於今年的成都世界運動會拿下健力男子中量級金牌，延續著世運會奪金的氣勢，本次參加世錦賽也斬獲1金2銅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江凱傑先是在蹲舉項目以350公斤獲得銅牌，隨後在拿手的硬舉項目更是展現不凡氣勢，第1次試舉就成功挑戰320公斤，躍居領先地位，接下來的2次試舉，分別舉起330公斤及332.5公斤，最終以穩健的表現奪得硬舉項目金牌以及總和項目銅牌。

▲▼我國選手江凱傑參加2025年世界公開裝備健力錦標賽，包辦1金2銅。（圖／運動部提供）

此外，吳為淳也有所斬獲，在同一量級的臥舉賽事以265公斤獲得銀牌，2位選手在賽場上展現長期嚴格訓練的成果，為自己爭取榮耀，令人讚賞不已。

本賽事截至目前進行至第3天，我國選手已斬獲7金7銀5銅的優異成績，接下來的4天賽事，我國代表隊還有7位選手即將登場，其中包括今年在成都世運會超重量級奪得金牌的楊森，期許選手們有精彩的表現，也請大家為選手們加油。

關鍵字： 健力世錦賽2025年世界公開裝備健力錦標賽江凱傑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

只有1人沒投他！山本由伸收16張第3名票排第3　球迷看好明年再挑戰

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

【黑熊停機坪狂奔！】日本花卷機場緊急封閉1小時

熱門新聞

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭　狠批「荒唐的吝嗇球團」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

2史上最強Sho！大谷獲選年度傳奇時刻

3畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

4王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

5知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

最新新聞

1日本火腿續留古林睿煬、孫易磊！

2韓媒傻眼！樂天竟不續約冠軍教頭

3柯瑞反彈猛轟本季新高46分退馬刺

4黑豹旗／彰化高中挺進32強

5江凱傑健力世錦賽狂掃1金2銅

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366