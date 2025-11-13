KT巫師也有亞洲外援　日本獨立聯盟杉本幸基「具備足夠競爭力」

▲KT巫師簽下日本投手杉本幸基。（圖／截自Instagram ktwiz.pr）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒KT巫師今（13）日宣布，簽下效力日本獨立聯盟德島藍襪的投手杉本幸基作為亞洲外援球員。簽約金9萬美元（約280萬台幣），另有激勵獎金3萬美元（約93萬台幣），合約總額為12萬美元（約373萬台幣）。

韓職將在2026年球季起，在既有的3名外籍球員名額之外，新設亞洲外援，杉本成為該制度下的首位日本球員。杉本曾在大垣日大高中於高二、高三2度出戰夏季甲子園，畢業後進入日本大學，2023年加入德島藍襪。

本季開季後他以先發出賽3場，之後轉任中繼，合計登板42場，戰績5勝3敗4中繼成功、防禦率3.05，其中對軟銀、巨人（皆為3軍）的6場出賽中，他投了8局無失分，表現出色。此外，在2月與韓華鷹二軍的練習賽中，他靈活運用球速差變化，使主力打者無法適應，因而提升了球團球探對他的評價。

KT巫師團長羅道賢說明簽下杉本的理由，「他最快球速154公里，並擁有滑球、指叉等多樣變化球，在日本獨立聯盟無論先發、中繼都能穩定掌控比賽，我們判斷他在韓職也具備足夠的競爭力。」

杉本則透過球團表示，「能成為KT球團第一位亞洲外援選手，感到非常光榮，面對新的挑戰讓我感到興奮，我會努力盡快適應韓職，為球隊的勝利做出貢獻。」

本季KT巫師最終戰績排名第6，與能打進季後賽的第5名只差0.5場，先發投手群中有3人達到雙位數勝投。牛棚方面，終結者朴永炫登板67場，繳出聯盟最多的35次救援成功，但球隊仍缺乏年輕中繼戰力。

杉本成為第8位效力韓職的日籍球員，上一位是2024年在SSG登陸者、斗山熊效力的白川恵翔。無NPB經歷的日本選手中，杉本是繼白川之後的第3位，而白川同樣來自德島藍襪。

KT巫師的外籍球員目前已確定一位，為前洛杉磯道奇投手薩爾（Matt Sauer），並已預定擔任先發。