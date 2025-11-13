運動雲

老闆同意才能上！戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭獨行俠交易

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯加盟獨行俠後僅出賽14場，如今又因小腿傷勢遭球團勒令休戰，復出時間未定。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis）持續因左小腿拉傷缺陣，據《ESPN》報導，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）親自參與他的傷勢決策，要求取得完整醫學證明後才准復出。自今年初轉戰達拉斯後，戴維斯至今只打了14場比賽，外加兩場附加賽，聯盟內部盛傳他恐遭交易。

《ESPN》今（13）日披露，獨行俠老闆杜蒙要求醫療團隊提供確切資料，證明戴維斯左小腿拉傷不會有惡化風險，否則不准上場。這位10度入選全明星賽的長人，連續3場被列為「出戰成疑（questionable）」，實際上已經缺陣7場。

戴維斯原計畫上周作客華盛頓巫師時復出，但球隊健康與表現部門主管比爾斯伯勒（Johann Bilsborough）與戴維斯的私人醫療團隊意見不合。最終杜蒙選擇支持球隊醫療部門，要求他繼續休戰，寧可保守處理，也不冒風險。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體爆料，戴維斯可能成為下一個被交易的明星球員。（圖／達志影像／美聯社）

這起事件被視為杜蒙對前總管哈里森（Nico Harrison）徹底失去信任的導火線。據悉，哈里森當時主張讓戴維斯提前回歸，但最終被老闆否決，並於隔天遭解職。球隊內部也憂心戴維斯若太早復出，可能重演溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在總決賽搶七戰時因舊傷惡化、導致跟腱斷裂的悲劇。

自加盟達拉斯以來，戴維斯僅出賽14場例行賽，加上兩場附加賽。年初那筆震撼聯盟的交易，將前獨行俠「基石」唐西奇（Luka Dončić）送往洛杉磯湖人，讓達拉斯球迷至今仍難以釋懷。

當時戴維斯仍在腹部傷勢恢復期，卻為了趕上交易後首場主場亮相而倉促復出。他在2月9日對休士頓火箭上半場大爆發後，又拉傷內收肌，被迫休戰6周，休賽季還動刀治療視網膜，如今再度陷入傷病困境。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠老闆杜蒙親自參與戴維斯傷勢相關決策。（圖／達志影像／美聯社）

就在戴維斯復出遙遙無期之際，《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）爆料，聯盟內部已傳出獨行俠可能考慮同時送走戴維斯與同樣在養傷的冠軍後衛厄文（Kyrie Irving）。

報導指出，「現年32歲的戴維斯，如今成為全聯盟關注的焦點之一，外界普遍猜測，他可能是下一位被交易的明星球員。」厄文的狀況也相似，他與戴維斯的合約幾乎「同步」，兩人皆擁有至2027–28賽季的球員選項。其中，厄文在該季的選項價值高達4240萬美元，使他同樣被視為潛在的交易籌碼。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠Anthony DavisKyrie Irving

