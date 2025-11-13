運動雲

洛杉磯奧運調整棒球賽程 ！MLB球員參戰機會大增

▲道奇球場 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2028年洛杉磯奧運棒球（LA28）賽事傳出重大調整。LA28組委會公布最新賽程，棒球比賽將提前於7月13日開打，也就是開幕式前一天，而非原先規劃的開幕後。外界普遍解讀，此舉是在為大聯盟球員參與奧運鋪路。 依照新版安排，棒球賽事將從開幕前一天一路打到7月19日（週三）。

這個時程讓MLB得以保留年度明星賽週二開打的傳統時段，外界預估2028年明星賽最可能由舊金山主辦。明星賽結束兩天後，奧運棒球比賽便能在洛杉磯開打；奧運比賽結束後，MLB例行賽最快能在該週末恢復，代表聯盟不必因奧運而大幅停賽。

歷屆奧運棒球比賽中，MLB從未曾為奧運停賽，美國隊甚至多次以小聯盟或大學球員組成，這也讓奧運棒球競技層級受到限制。MLB過去更拒絕取消全明星週或調整賽程，不願讓奧運棒球取代既定安排。

▲▼ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）
然而今年MLB世界大賽締造全球亮眼收視，四個月後又將迎來備受期待的世界棒球經典賽，全球棒球熱度持續攀升，MLB缺席2028奧運，勢必錯失極具吸引力的全球行銷舞台。

MLB的態度正悄悄轉變。LA28、MLB與球員工會雖尚未正式達成協議，但大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）的發言早已透露端倪。今年7月，LA28公布棒球將在開幕後一天開打，隔日曼弗瑞回應：「他們公布了賽程，也說日期不會變。我們就看看會不會有任何調整吧。」

如今LA28真的將賽程提前，可視為MLB參賽可能性進一步升高。 曼弗瑞也曾進一步說明，只要稍作調整，MLB賽季仍可完整進行，「全明星賽還是能在原本時段，賽季只需要一次較長的休賽，但162場比賽依然能打完，也不會拖到11月中。雖然需要調整，但確實可行。」隨著LA28修改時程，這項「可行」的方案正逐漸具體化。

關鍵字： 洛杉磯奧運棒球MLBLA28

