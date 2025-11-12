BWF盤點戴資穎最經典12場戰役　總決賽10比19絕境逆轉安洗瑩

▲BWF官網盤點戴資穎生涯最經典的12場戰役。（圖／翻攝自BWF官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎上周正式宣布退休，BWF連續多天發文向她致敬，今晚精選出小戴生涯12場經典戰役，讓球迷再次回味她獨一無二的高超球技與創造力。

2014年杜拜超級系列年終總決賽

決賽：勝成池鉉 21-17、21-12

這是小戴在年終總決賽奪下的第1座冠軍，成為台灣史上第1人。前1年，小戴曾在決賽失利。儘管在小組賽不敵山口茜，但在準決賽輕取印度一姐賽娜（Saina Nehwal），決賽則直落2擊敗成池鉉，展現成熟的比賽掌控力。

2016年印尼公開賽

決賽：勝王儀涵 21-17、21-8

這一周，小戴完成了罕見的壯舉，連續擊敗當時中國3大女將：李雪芮、王適嫻與王儀涵。這場勝利確立了小戴在國際賽場上的統治地位，也是她首次在頂超賽事封后。

2017年馬來西亞公開賽

決賽：勝馬琳（Carolina Marin） 23-25、22-20、21-13

前兩局的爭奪異常激烈。小戴在第2局救回關鍵分後，成功將比賽拖入決勝局，並在第3局中段掌握節奏，最終逆轉奪冠。

2018年丹麥公開賽

決賽：勝賽娜 21-13、13-21、21-6

小戴過去曾4連敗給賽娜，但自此之後，她徹底扭轉對戰紀錄，在接下來的16次交手中贏了15次。這場決賽第3局，她的假動作與變化球幾乎讓對手無法預測。這一站封后後，小戴正式進入「10萬分俱樂部」。

2018年雅加達亞運

決賽：勝印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu） 21-13、21-16

這是小戴首度在超級系列／世界巡迴賽以外的舞台摘冠，全程直落2擊敗每一位對手，包括張雁宜、奧原希望、賽娜與辛度，氣勢如虹，替我國進帳首面亞運羽球金牌。

2019年新加坡公開賽

準決賽：勝山口茜 15-21、24-22、21-19

這場比賽展現小戴堅韌的一面。第2局面臨5個賽點，她全數化解，最終以極細微的差距逆轉勝出，堪稱經典之戰。

2020年BWF世界巡迴賽總決賽（泰國曼谷）

決賽：勝馬琳 14-21、21-8、21-19

疫情期間，3場連續在曼谷舉行的賽事讓小戴與馬琳3度在決賽碰頭。前兩次馬琳皆勝出，並在這場比賽末段再度領先，但小戴在最關鍵時刻發揮最佳狀態，逆轉奪冠，為這場驚心動魄的決賽畫下完美句點。

2023年BWF世界巡迴賽總決賽

準決賽：勝安洗瑩 19-21、21-15、22-20

這場比賽讓人見識小戴驚人的韌性，決勝局一度以10比19落後，但小戴在絕境中硬是打出12比1猛攻，完成幾乎不可能的逆轉勝。

2020東京奧運

決賽：負陳雨菲 18-21、21-19、18-21

這可能是小戴生涯最令人心碎的一戰。雖首局落後，但在第2局打出絕佳表現。決勝局中她一度因非受迫失誤亂了節奏，尾段再度展現韌性，最終仍以微差飲恨。全場歷時81分鐘，成為經典之戰。

2021年世界羽球錦標賽

準決賽：勝何冰嬌 21-17、13-21、21-14

前一日小戴擊敗辛度，確定進帳生涯首面世錦賽獎牌。面對曾在前一屆淘汰她的何冰嬌，小戴成功復仇，闖進決賽。可惜在決賽對山口茜時，未能發揮最佳表現，以直落2落敗，錯失世錦賽金牌。

2020年全英公開賽

決賽：勝陳雨菲 21-19、21-15

這是小戴的第2座全英冠軍，意義重大。此前一年，她曾在兩次決賽中輸給陳雨菲，也曾在2019年全英決賽落敗，這次勝利等於成功復仇。

2023年亞洲羽球錦標賽

決賽：勝安洗瑩 21-10、21-14

這場勝利再次證明，小戴依舊能與新世代球星抗衡。當時世界女單已形成「4強格局」，小戴、安洗瑩、山口茜與陳雨菲並駕齊驅，而小戴以絕對實力壓制對手，奪下冠軍。