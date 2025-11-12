黑豹旗／林樂軍暑假赴美均速突破　偶像今永昇太下一站？去道奇吧

▲東體林樂軍。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台東體中左投林樂軍暑假參加貝比魯斯聯盟後明顯成長，總教練陳峰岳觀察到他在變速球方面的進步幅度相當大，而林樂軍也自認平均球速有所提升。

林樂軍在中信盃黑豹旗64強賽擔任先發，面對中興高中主投4局，被敲2安打、奪4次三振，失2分。前4局表現穩定，第5局在球隊以2比0領先時遇上亂流，提前退場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於前一天台東體中因颱風影響交通，繞行南迴耗費12小時才抵達北部，難免影響狀態。林樂軍坦言：「剛開始身體感覺很重，後來才慢慢進入狀況。」談到第5局的亂流，他表示：「守備有些狀況，我的球速也降了，可惜沒能順利化解。」他認為體力仍是必須加強的課題，希望能提升耐力、拉長投球局數。

總教練陳峰岳指出，林樂軍從高二升上高三期間進步明顯，暑假在美國貝比魯斯聯盟出賽時負擔較多局數，也學會了新的變速球技巧，「經過這段磨練成長很多，雖然身材和球速不是特別突出，但他是非常勤奮型的選手，希望他能繼續往上提升。」

林樂軍透露，這段期間平均球速已突破130公里，是自己最明顯的進步。「在美國學到不同的變速球握法，但回來後還沒完全抓到感覺，最近投起來有點不太穩。」他給自己設定高三目標，希望除了增加局數外，也能更大膽地面對打者。

從新竹關西國中一路到台東體中，林樂軍笑說：「是因為喜歡花東比較『野』的球風，自己個性比較內向，來這裡反而能放得開。」

他的偶像是美職投手今永昇太，欣賞他精準的控球與嚴謹的自律態度。林樂軍笑著說：「他最近變成自由球員了！」被問到希望今永加盟哪支球隊時，他爽朗地回答：「去道奇好了！」