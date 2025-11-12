運動雲

冬盟熱潮再起！台日韓球員、啦啦隊女孩簽名會ibon限量開賣

▲冬季聯盟簽名會。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025亞洲冬季棒球聯盟熱力開打，匯集台、日、韓三國頂尖球員，除了場上精采的跨國交流賽，場下也將舉辦萬眾矚目的「球員、女孩簽名會」，讓球迷近距離感受偶像魅力！

簽名會將邀請台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊與韓職聯隊全體球員，以及台灣應援團女孩代表共同出席，預計在冬季留下最熱血與珍貴的回憶。簽名會資格券將於11月14日中午12點起於 ibon 售票系統限量開賣，每張售價 NT$1,500，共四場次、每場限量60名，名額僅240個，喜愛冬盟與女孩的球迷千萬別錯過！

簽名會預定在冬盟第二、三週登場，活動安排於澄清湖棒球場午場賽事結束後舉行。11月22日由韓職聯隊率先亮相，23日登場的是台灣山林隊與女孩代表怡琪、盈瑩、崔荷潾；11月29日換日職聯隊接棒，30日則壓軸登場的台灣海洋隊，將攜女孩代表一七、NINA與KAPO與球迷互動。

資格券採實名制購票，每人每場限購一張，票券不含當日入場門票；同時可兌換等值NT$1,500商品券，僅限於2025冬季聯盟假日場次於現場CPBL SHOP使用。若活動當日上午10點前仍有餘券，將開放給單筆消費滿NT$1,500的球迷兌換。

此外，冬季聯盟期間也推出多項互動活動，包括「週週集章抽大獎」、「冬盟全勤計畫」與「打卡冬盟」社群任務，完成即可獲得限量好禮及抽獎機會。中華職棒誠摯邀請球迷進場，感受最熱血的冬日棒球盛宴！

