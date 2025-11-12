運動雲

黑豹旗／克服12小時長征！東體速度戰6比2勝中興　闖進32強

▲台東體中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台東體中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗12日在三重棒球場進行64強賽，台東體中以6比2擊敗中興高中，順利挺進32強。球隊前一天因鳳凰颱風影響東部鐵路交通，必須折返改道，繞行南迴長征12小時才抵達台北。

總教練陳峰岳坦言：「可以看得出來前幾局進入狀況比較慢，從接球的節奏、跑壘速度都能感覺到，但第四、五局之後逐漸找回比賽節奏。」

東體4局下展開攻勢，林宗賓、楊益安打串聯，廖源霖補上適時安打攻下2分。不過先發投手林樂軍在5局上出現亂流，教練團趕緊派出汪昆峰接替，雖一度被追平，但隨即穩住局面。5局下台東體中再度反攻，張硯程短打推進攻佔一、二壘，林顗勳適時安打超前，隨後利用雙盜壘添加1分，林宗賓選得保送、楊益再補安打拉開比分；6局下黃靖哲掃出二壘安打追加保險分，終場就以6比2獲勝。

林樂軍先發4局失2分，無關勝敗；汪昆峰中繼2局無失分，摘下勝投。陳峰岳表示：「雖然林樂軍遇到亂流，但汪昆峰在關鍵時刻穩住陣腳。」他也指出，全隊能利用跑壘速度製造壓力，是此戰致勝關鍵。

台東體中前一天受颱風攪局，上午9點搭火車北上，卻因預防性停駛被迫折返，再改搭遊覽車繞行南迴公路，歷時12小時才抵達台北。所幸比賽安排在下午開打，讓球員得以恢復體力並順利發揮，成功挺進下一輪。

