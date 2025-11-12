中華隊來電了！陳傑憲證實接獲WBC徵詢：有機會一定想去打

記者王真魚／台北報導

統一獅外野手陳傑憲今（12）日出席新書《突破極限的信念》發表會，除分享從12強至今的心路歷程外，也證實已接到中華隊關於明年3月世界棒球經典賽（WBC）的徵詢電話。他笑說：「有啦，基本上有詢問啦！如果真的有機會，我就會想要去打。」

▲陳傑憲《突破極限的信念》新書發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

他表示，的確已接到中華隊教練團電話，「我也有回說，如果有機會的話，我一定想去打。」不過目前仍在傷勢恢復階段，「最主要還是要看我的傷勢恢復得怎麼樣，前幾天已經開始在治療，接下來還需要等大概快一個月的時間。到12月，我就會慢慢開始執行技術訓練，屆時會給教練一個明確的答案。」他也誠摯地說，「真的很感謝教練的肯定。」

陳傑憲笑說，這段時間終於「充電充滿」，身體和心靈都獲得修復。

「從12強結束休息一下，再到去年資格賽，算起來真的很忙。挑戰賽打完放假後，有一個禮拜多我覺得有點無聊，結果身體越來越累。」

他坦言，以前忙著訓練和比賽，反而不覺得疲憊，「但當你放鬆下來，那些傷痛才會全部湧出來。」他笑著舉例：「像我左膝以前沒事，結果休息幾天反而覺得走路怪怪的，人就是這樣，一停下來狀況就會跑出來。」

儘管如此，他仍認為這段休息期是寶貴的恢復時間，「這兩三個禮拜我覺得真的充飽電，好久沒有這樣休息了，身體、心理都得到了修復。現在很期待明年的球季，也希望傷勢能好起來。」

談到這一年從12強爆紅以來的轉變，他坦言，「在IG上我也寫過，不管場上場下都特別累，身體負荷真的太大了。12強之後輿論壓力變得更大，不簡單。」

他最後表示，「但我很感謝身邊的人，陪著我走到現在。真的有這些人，我才能一路撐過來。」

