黑豹旗／黃子晏、賴謙凡聯手完封　大溪靠關鍵一分闖進32強

▲大溪高中晉級。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗12日在三重棒球場進行64強賽，大溪高中靠著黃子晏與賴謙凡「雙投聯手」，以1比0完封成德高中，挺進32強。

大溪高中先發投手黃子晏主投4局，被敲3支安打、投出1次三振，無失分。第5局出現保送後，改由U18國手賴謙凡接替，他後援3局被敲2安打、飆出6次三振，同樣未失分，成功守住勝果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

打線方面，大溪在3局下突破僵局，兩出局後張以杰敲出安打、李旻翰選到保送，接著黃宥謙擊出適時安打攻下1分。李旻翰衝回本壘時原判得分，經成德挑戰重播後改判出局，最終大溪就靠這「唯一分數」守到最後。

儘管勝出，大溪全場打線熄火、守備還出現3次失誤。總教練鄭錦繁坦言：「最近桃園一直下雨，球場也在整修，有段時間沒能在場地練習。今天雖有幾次失誤，但不會責怪選手。不過打擊表現倒是有點出乎意料。」他也盛讚對手成德高中投手洪偉哲、王翾祈表現優異，「現在高中大部分都有投入運動科學訓練，而且身材條件好，大家都有進步。」

談到投手群，鄭錦繁指出，這是賴謙凡從U18世界盃歸隊後首次出賽，另一名U18國手林珺希也曾休息一段時間恢復體能。「雖然他們是球隊主力，但不能只靠他們兩人。」他特別稱讚先發黃子晏的表現不俗，並透露下一場先發將由徐少樺出戰，「他在桃園盃曾投出140公里球速，這屆投手整體調整得比較理想。」