黑豹旗／颱風攪局繞行12小時！台東體中前一天環台長征順利出賽

▲▼台東體中因火車停駛改搭遊覽車，12小時長征才抵達台北。（圖／台東體中提供）

▲台東體中因火車停駛改搭遊覽車，12小時長征才抵達台北。（圖／台東體中提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗12日在三重棒球場進行64強賽，台東體中前一天北上途中卻遇上鳳凰颱風攪局，原定搭火車北上，卻因台鐵預防性停駛被迫折返，最後改搭遊覽車繞南迴公路，繞了將近四分之三個台灣，歷經12小時長征才順利抵達台北準時出賽。

受到鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪下游匯流地帶為避免泥水溢入隧道影響行車安全，台鐵自11日中午12時起預防性停駛鳳林至瑞穗間列車。台東體中列車抵達瑞穗後被迫停駛，火車只好原地折返台東。球隊在返回途中緊急聯絡遊覽車司機，才得以「換個方式」重新出發。

總教練陳峰岳回憶：「球隊早上9點40分出發，在鹿野停了約20分鐘，到了瑞穗後就停下來，等了一個多小時確定無法通行，只好回台東。」下午2點回到台東時，遊覽車正好抵達，球隊立刻改走南迴公路北上，終於在晚上9點半左右抵達台北。

這趟12小時的長途跋涉讓球員們苦中作樂，有球員笑說：「沒關係啦，去美國打球也要坐20小時飛機！」結束舟車勞頓後，他們於12日下午迎戰中興高中。

談到黑豹旗賽制，陳峰岳坦言：「這是一個很難調整球隊狀況的比賽，因為不像聯賽有連續賽程，一場打完要隔一段時間才有下一場，加上單敗淘汰制，臨場狀況很關鍵。」

他指出，今年各隊實力接近，與上一屆相比，今年投手戰力是比較令人擔憂的部分，「去年有陳世展、李育朋等經驗豐富的投手，他們從高一就打大比賽；今年的投手群經驗相對薄弱，但野手陣容更整齊，球隊整體仍相當有競爭力。」

﻿

