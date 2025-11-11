運動雲

>

悍將美國Driveline團啟程　陳品捷、范國宸領軍10人赴美進修

▲▼富邦悍將二軍打擊兼跑壘教練陳品捷。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將二軍打擊兼跑壘教練陳品捷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將休季期間緊鑼密鼓展開海外進修計畫，繼日本組出發後，美國Driveline組也於10日分兩批啟程，由二軍教練陳品捷與隊長范國宸領軍，包含教練1人、投手3人、野手6人前往美國受訓。

范國宸去年自費參與後，今年球季打出 13轟生涯新高，並多次強調 Driveline 訓練帶來的明顯成效。今年球團提供部分補助，並安排教練陳品捷隨行，以同步提升整體訓練品質與效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此行參與球員名單包括投手張瑞麟、李祐賢、郭泰呈；野手則有范國宸、陳真、王苡丞、李宗賢、潘瑋祥、黃兆維。

去年陳品捷曾赴 Driveline 訓練，轉任富邦悍將二軍教練後，也不藏私地將所學成果分享給球員。他過去受訪時提到，在 Driveline 的自主訓練內容包含揮棒速度訓練，以及利用「Trajekt Arc」模擬大聯盟投手投球。他當時表示，這台機器比 iPitch 更精確穩定，可作為賽前準備工具。

從 Driveline 返台後，他更自費購入「Speed Trainer Bats」三款訓練球棒，將所學經驗傳承給年輕球員。今年他則以教練身份再次赴美，持續精進專業知識。

▲▼ 中職范國宸。（圖／記者李毓康攝）

▲范國宸。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 富邦悍將海外進修Driveline訓練美國訓練教練陳品捷

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列

美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列

林泓育不捨古久保：像父親一樣　「這樣的離別是不小的打擊」

林泓育不捨古久保：像父親一樣　「這樣的離別是不小的打擊」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

你信不信！活塞6連勝站上東區龍頭　康寧漢大秀戰斧式顏扣美技

重光盃少棒賽史首度因雨取消複賽　花蓮光復國小災後更堅強

重光盃少棒賽史首度因雨取消複賽　花蓮光復國小災後更堅強

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

【我像第三者】貓貓窩爸懷裡撒嬌討摸　媽吃醋笑翻XD

熱門新聞

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列

林泓育不捨古久保：像父親一樣　「這樣的離別是不小的打擊」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟教練團休季將異動

2震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

3美媒點名紐約雙強有機會簽今井達也

4古久保不續約引震撼　林泓育不捨

5大谷即將進入「5年4度奪MVP」名單

最新新聞

1唐西奇轟38分　湖人近7戰勇奪6勝

2樂天直播林泓育吐心聲瘋傳　

3林逸鈞健力世錦賽囊括2金2銀！

4陳葦綾勇奪健力世錦賽金牌！

5悍將美國Driveline團啟程9人赴美

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【泥水灌進街道】明利村災情曝！馬太鞍溪便道被暴漲溪水淹沒

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366