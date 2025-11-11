悍將美國Driveline團啟程　陳品捷、范國宸領軍10人赴美進修

▲富邦悍將二軍打擊兼跑壘教練陳品捷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將休季期間緊鑼密鼓展開海外進修計畫，繼日本組出發後，美國Driveline組也於10日分兩批啟程，由二軍教練陳品捷與隊長范國宸領軍，包含教練1人、投手3人、野手6人前往美國受訓。

范國宸去年自費參與後，今年球季打出 13轟生涯新高，並多次強調 Driveline 訓練帶來的明顯成效。今年球團提供部分補助，並安排教練陳品捷隨行，以同步提升整體訓練品質與效果。

此行參與球員名單包括投手張瑞麟、李祐賢、郭泰呈；野手則有范國宸、陳真、王苡丞、李宗賢、潘瑋祥、黃兆維。

去年陳品捷曾赴 Driveline 訓練，轉任富邦悍將二軍教練後，也不藏私地將所學成果分享給球員。他過去受訪時提到，在 Driveline 的自主訓練內容包含揮棒速度訓練，以及利用「Trajekt Arc」模擬大聯盟投手投球。他當時表示，這台機器比 iPitch 更精確穩定，可作為賽前準備工具。

從 Driveline 返台後，他更自費購入「Speed Trainer Bats」三款訓練球棒，將所學經驗傳承給年輕球員。今年他則以教練身份再次赴美，持續精進專業知識。

▲范國宸。（圖／記者李毓康攝）