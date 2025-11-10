古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

▲古久保健二曾在富邦悍將執教。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿9日突然拋出震撼彈，宣布不續約冠軍教頭古久保健二，引發熱議。古久保自2019年加入富邦悍將以來，再到樂天桃猿期間，以認真帶兵、細心指導球員獲得一致好評。外界也關注他是否有機會重返悍將教練團。對此，悍將球團回應：「古久保教練是相當優秀的教練，不過不便針對個別人選評論。」

古久保健二2019年加入富邦悍將教練團，2022年轉任樂天桃猿一軍首席教練，隔年升任一軍總教練。今年帶領球隊以下剋上闖進台灣大賽，並與中信兄弟總教練平野惠一上演史上首度「日籍教頭對決」，最終以4勝1敗奪下總冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捕手出身的古久保健二，自2018年起培育狀元捕手戴培峰，在一軍期間與球員相處融洽。離開悍將時，他對球員仍深感不捨；轉戰樂天後，對球員照顧有加。據了解，得知不續約後，他仍關心球員未來的發展，展現深厚情誼。

古久保離任震撼中職圈，不僅桃猿球員紛紛發文表達不捨，曾在富邦共事的投手江國豪也發文：「希望未來還能再相遇，辛苦你了。」

球迷則期待古久保能續留台灣，甚至回到執教起點富邦悍將。對此，悍將球團表示：「目前外籍教練聘任作業正緊鑼密鼓進行中，確定後將對外公布。古久保教練是相當優秀的教練，不過球團不便針對個別人選評論，感謝大家關心。」