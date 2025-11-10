運動雲

>

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

▲▼富邦悍將,賽前捕手教練古久保健二訓練戴培峰。（圖／記者季相儒攝）

▲古久保健二曾在富邦悍將執教。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿9日突然拋出震撼彈，宣布不續約冠軍教頭古久保健二，引發熱議。古久保自2019年加入富邦悍將以來，再到樂天桃猿期間，以認真帶兵、細心指導球員獲得一致好評。外界也關注他是否有機會重返悍將教練團。對此，悍將球團回應：「古久保教練是相當優秀的教練，不過不便針對個別人選評論。」

古久保健二2019年加入富邦悍將教練團，2022年轉任樂天桃猿一軍首席教練，隔年升任一軍總教練。今年帶領球隊以下剋上闖進台灣大賽，並與中信兄弟總教練平野惠一上演史上首度「日籍教頭對決」，最終以4勝1敗奪下總冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

捕手出身的古久保健二，自2018年起培育狀元捕手戴培峰，在一軍期間與球員相處融洽。離開悍將時，他對球員仍深感不捨；轉戰樂天後，對球員照顧有加。據了解，得知不續約後，他仍關心球員未來的發展，展現深厚情誼。

古久保離任震撼中職圈，不僅桃猿球員紛紛發文表達不捨，曾在富邦共事的投手江國豪也發文：「希望未來還能再相遇，辛苦你了。」

球迷則期待古久保能續留台灣，甚至回到執教起點富邦悍將。對此，悍將球團表示：「目前外籍教練聘任作業正緊鑼密鼓進行中，確定後將對外公布。古久保教練是相當優秀的教練，不過球團不便針對個別人選評論，感謝大家關心。」

關鍵字： 棒球古久保健二樂天桃猿教練球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

【鳳凰颱風逼近】屋舍被毀慘況曝！菲律賓90萬人急撤避難

熱門新聞

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

2大聯盟兩投手涉賭博遭起訴

3山本由伸恐無緣WBC經典賽？

4大谷即將進入「5年4度奪MVP」名單

5古久保卸任掀震撼！樂天球員錯愕發聲

最新新聞

1灰狼轟新高144分　艾德華茲領軍2連勝

2古久保回悍將？球團：不評論個別人選

3統一獅教練團下周底定！延攬古久保？

4經典賽中華隊東京巨蛋座位加賣

5古久保健二卸任桃猿教頭引日媒關注

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿雙砲齊發！張趙紘、劉子杰開轟　逆轉KT巫師奪2連勝

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366