樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

▲蕭齊、宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲蕭齊、宋家豪。（圖／亞洲職棒交流賽提供，下同）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽今（8）日在樂天桃園棒球場進行第2戰，由樂天金鷲出戰樂天桃猿，上演「樂天內戰」，金鷲推出19歲好手大內誠彌登板，桃猿則是讓林子崴掛帥；此役金鷲台灣好手宋家豪與蕭齊皆在比賽中後段登板，蕭齊球速來到150公里，宋家豪最快則測得151公里。

5局下半蕭齊接替金鷲大內誠彌登板，展現穩定的控球能力，以3個滾地球解決3名打者，完成半局投球，合計投1局失1分，被許賀捷與張趙紘接連擊出二壘安打，讓樂天桃猿將比數追成1比1平手。

接著在6局下半宋家豪接手投球，僅用8球就讓桃猿打線3上3下，其中送出一次三振。

完成在台灣的久違登板後，蕭齊與宋家豪也在局間接受訪問，分享投球感受與階段調整狀況。

蕭齊雖然被連續長打丟失1分，但他仍認為整體內容與近期在鳳凰聯盟的表現相近，他說：「我覺得今天就是跟我前兩場在鳳凰聯盟表現的算差不多，但是今天比較好的是，就是沒有丟保送；教練是跟我講說，有勇敢跟打者對決這樣就夠了。」

對於現階段最希望突破的課題，他坦言是直球系球種：「最需要去面對的課題就是那種直球系的球種，不能只靠變速球，這是我的課題。」

對於那顆被打成安打的球，他如此看待：「棒球就是有輸有贏，今天對方掌握到了我的球，也是覺得那我要再繼續努力。」

談到明年期待，他提到出發前已與教練討論方向，希望勇敢使用直球，並以團隊比賽為優先：「我有跟他講說，是不是可以先以我能丟進好球帶的球種去跟打者對決，他就說沒錯，這樣就好了。」

接力投球的宋家豪，僅用8球投出3上3下，他認為自己投得順暢，是因為桃猿打者積極設定好球帶攻擊：「跟季賽差不多，因為打者都有設定差不多的好球去攻擊，所以可能用球數會比較少。」

季後雖短暫休息，但仍維他也提到明年會針對目標加強：「今年會朝球速，或者揮空率高一點的方向去做加強。」

