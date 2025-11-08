運動雲

>

太田光讚台灣投手體能佳球路刁鑽　直言擁有日本投手少見優勢

▲太田光。（圖／截圖自X，Sanspo_EAGLES）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽8日在樂天桃園棒球場盛大開打，由地主樂天桃猿交手NPB樂天金鷲，賽前金鷲名捕太田光在接受媒體聯訪時，除了提及守備哲學外，也對隊友宋家豪在內的諸多台將表達自身看法。

投捕搭配方面，太田光提到與台灣投手宋家豪的合作，他先是提及宋家豪不需要透過翻譯即可以以日文溝通，也對宋家豪的球質印象深刻：「第一次搭配時，就覺得他的二縫線跟變速球非常好，即使被打者針對，還是打不到。」

隨後太田光也談到日常生活趣事，「他經常會為球隊準備珍珠奶茶和古早味雞蛋糕，以及長崎蛋糕給大家吃。」

對於近年赴日發展的台灣選手，太田光直言印象非常深刻，包括古林睿煬、孫易磊等投手都給他深刻印象，「台灣投手普遍身材高大、健壯及魁梧，體能非常好，球的角度也非常刁鑽，可以投出大角度下墜的球，他們有很多日本投手沒有的優點。」

守備方面，他提及核心概念就是「守備讓球隊贏球」，他指出，擋球、引導投手、阻止盜壘，是捕手必須全力投注的部分；一根手指頭指向哪裡，就能左右比賽的結果，因此他投注大量訓練在技術細節上，讓自己在關鍵時刻能做出正確判斷。

