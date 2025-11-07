失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

▲伍德於謝爾曼奧克斯的住處遭遇白天入侵，警方證實他朝地面開槍制止。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

前洛杉磯湖人前鋒伍德（Christian Wood）驚險自保！根據洛杉磯警方證實，這位30歲前NBA球員於美國時間周三下午在謝爾曼奧克斯（Sherman Oaks）的住處遭遇「白晝入侵」，他機警開槍朝地面示警，成功嚇退3名闖入嫌犯。

警方指出，案發時間約為下午1點，3名嫌犯試圖從伍德住宅後方闖入。伍德開槍示警後，歹徒隨即逃逸，最後被目擊駕駛一輛灰色吉普切諾基（Jeep Cherokee）離開現場。目前3人仍在逃，警方正全力追查中。近期謝爾曼奧克斯與周邊地區連續發生多起入室搶劫與竊盜案，讓當地居民人心惶惶。

這起事件也讓人聯想到7月發生的另一樁悲劇——《美國偶像》（American Idol）製作人凱（Robin Kaye）與丈夫德盧卡（Thomas DeLuca）在恩西諾家中遇害。警方調查發現，兇嫌竟使用屋主的槍枝行兇後自首。嫌犯布達里安（Raymond Boodarian）目前已被起訴兩項謀殺罪與一項住宅入室竊盜罪。

▲伍德上季遭湖人釋出，至今仍為自由球員。（圖／CFP）

伍德在NBA打滾十年，自2015年起效力過8支球隊，今年2月遭湖人釋出。上季他因膝傷困擾，整季未出賽；他上一次登場是在2023-24球季，場均攻下6.9分、5.1籃板，出賽17.4分鐘，多半以替補身分上陣。

在大學時期，伍德效力內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）兩季，大二入選西山聯盟（MWC）年度最佳陣容，場均15.7分、10籃板、2.7阻攻，展現全能內線身手。他目前是非受限自由球員，尚未簽下新東家。