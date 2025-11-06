運動雲

>

多次被湖人鎖定！爵士當家長人打5場就報銷　合約年重傷添變數

▲▼爵士當家長人凱斯勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱斯勒將接受左肩手術，提前結束本季。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

猶他爵士當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）本季僅出賽5場就宣告報銷，球團於美國時間周三宣布，這位24歲的長人將接受左肩盂脣撕裂修復手術，手術預計周四在洛杉磯進行，由名醫艾拉特拉奇（Dr. Neal ElAttrache）執刀，也意味他本季提前畫下句點。

凱斯勒開季表現火燙，出賽5場期間，場均攻下生涯新高14.4分、10.8籃板、3助攻，外帶1.8阻攻，展現強大防守與籃板統治力。不過，他在一次客場之旅中因肩部不適提前離隊，返回猶他進行進一步檢查。隨後他連續缺席兩戰，球隊最終確認必須動刀治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，凱斯勒在季前賽就曾因相同部位的問題缺陣多場，如今舊傷再度惡化，對他來說時機再糟不過——這是他新秀合約的最後一年。

▲▼爵士當家長人凱斯勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱斯勒開季表現亮眼，但肩傷再度惡化。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，凱斯勒與爵士在10月合約延長截止日前曾就續約進行多次談判，但雙方距離達成共識仍有明顯落差。他當時在媒體日受訪時坦言，「我有點沮喪，因為我們沒能達成協議。」但他也強調，自己很喜歡在猶他打球，只要還是球隊的一員，就會盡全力打出「勝利籃球」。

凱斯勒原有機會憑藉亮眼表現爭取續約，也可能成為交易截止日前的熱門籌碼，多支NBA球隊曾試圖透過交易網羅他，《Lakers Daily》今年9月曾報導，湖人計畫連續3年爭取這位禁區潛力新星。如今他因傷報銷，不僅讓他錯失簽長約的時機，也為未來增添不確定性。

儘管手術預期能完全修復傷勢，但在合約年僅出賽5場就報銷，勢必會影響他的市場價值。

關鍵字： NBA猶他爵士凱斯勒Walker Kessler肩傷球員報銷合約年

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊換成陳昭如

富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊換成陳昭如

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

山本由伸落選金手套獎　美球迷抱不平：還有誰能做到這種程度？

山本由伸落選金手套獎　美球迷抱不平：還有誰能做到這種程度？

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

「或許明年打完就休息」李振昌達到平野的目標　戴眼鏡領獎有原因

「或許明年打完就休息」李振昌達到平野的目標　戴眼鏡領獎有原因

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

熱門新聞

富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊換成陳昭如

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練

2曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉

3勝利之球呢？弗里曼親手交給他

4泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

5軟銀邀徐若熙參觀球團設施

最新新聞

1體育精英獎　陳傑憲入圍最佳男運動員

2上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部回應

3唐西奇35分準大三元　湖人勇奪5連勝

4道奇史奈爾湖人主場巧遇SEVENTEEN成員

5莫蘭特又低迷　火箭湯普森率隊5連勝

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【神明也遭殃？】媽祖像黃金、珊瑚被偷光 進安宮損失恐逾3千萬！

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366