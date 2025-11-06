多次被湖人鎖定！爵士當家長人打5場就報銷　合約年重傷添變數

▲凱斯勒將接受左肩手術，提前結束本季。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

猶他爵士當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）本季僅出賽5場就宣告報銷，球團於美國時間周三宣布，這位24歲的長人將接受左肩盂脣撕裂修復手術，手術預計周四在洛杉磯進行，由名醫艾拉特拉奇（Dr. Neal ElAttrache）執刀，也意味他本季提前畫下句點。

凱斯勒開季表現火燙，出賽5場期間，場均攻下生涯新高14.4分、10.8籃板、3助攻，外帶1.8阻攻，展現強大防守與籃板統治力。不過，他在一次客場之旅中因肩部不適提前離隊，返回猶他進行進一步檢查。隨後他連續缺席兩戰，球隊最終確認必須動刀治療。

事實上，凱斯勒在季前賽就曾因相同部位的問題缺陣多場，如今舊傷再度惡化，對他來說時機再糟不過——這是他新秀合約的最後一年。

▲凱斯勒開季表現亮眼，但肩傷再度惡化。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，凱斯勒與爵士在10月合約延長截止日前曾就續約進行多次談判，但雙方距離達成共識仍有明顯落差。他當時在媒體日受訪時坦言，「我有點沮喪，因為我們沒能達成協議。」但他也強調，自己很喜歡在猶他打球，只要還是球隊的一員，就會盡全力打出「勝利籃球」。

凱斯勒原有機會憑藉亮眼表現爭取續約，也可能成為交易截止日前的熱門籌碼，多支NBA球隊曾試圖透過交易網羅他，《Lakers Daily》今年9月曾報導，湖人計畫連續3年爭取這位禁區潛力新星。如今他因傷報銷，不僅讓他錯失簽長約的時機，也為未來增添不確定性。

儘管手術預期能完全修復傷勢，但在合約年僅出賽5場就報銷，勢必會影響他的市場價值。